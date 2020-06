Che sfortuna per il Brescia! Bisoli cade in casa, si rompe un tendine e chiude la stagione

Un brutto colpo per i lombardi ultimi in classifica e che ripartiranno in Serie A sul campo della Fiorentina: il centrocampista del 1994 è scivolato su un gradino e domani verrà operato, aggiungendosi così a chi ha terminato in anticipo il campionato come Chancellor e Cistana, i due difensori centrali titolari. La strada per la salvezza si fa quasi impossibile.

Si complica ancora di più la strada verso la salvezza per il Brescia, ultimo in classifica con 16 punti e atteso dalla sfida cul campo della Fiorentina alla ripresa della Serie A. Le "Rondinelle", già senza Chancellor e Cistana, i due difensori centrali titolari, dovranno fare a meno anche di Dimitri Bisoli, il jolly di centrocampo classe 1994 che si è fatto male in casa e dovrà essere operato, chiudendo di fatto in anticipo la stagione.

Secondo le prime ricostruzioni, Bisoli è scivolato in casa, a ridosso di un gradino e ha subìto una lesione al tendine rotuleo. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico già nella giornata di domani alla Poliambulanza: l'intervento sarà eseguito dal professor Benazzo che ha già operato Cistana, fuori anche lui fino a fine stagione.

Bisoli, 26enne nativo di Cagliari e figlio dell'ex giocatore e allenatore Pierpalo, è al Brescia dal 2016 e ha totalizzato 142 presenze con 18 gol, uno dei quali quest'anno in Serie A nell'1-1 casalingo contro l'Udinese.

