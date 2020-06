Il centrale della Juventus e della Nazionale italiana dirà stop al calcio al termine della stagione 2020-2021? Questa la confessione di Chiellini che durante un instagram LIVE con Alessandro Costacurta e Martina Colombari ammette che la prossima potrebbe essere la sua ultima stagione da professionista.

Una volta rientrato dall'infortunio ha giocato qualche minuto contro Brescia e SPAL, ma alla ripresa Sarri non l'ha convocato per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, optando per la coppia Bonucci-de Ligt. Servirà, comunque, anche Chiellini per questo finale di stagione, anche considerando la mole di partite da giocare in così poco tempo.

Ma l'anno prossimo? Il capitano della Juventus deve ancora ridiscutere il contratto, ma potrebbe rinnovare solamente di un anno. Dopo l'Europeo chissà...

Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Un altro anno gioco, poi vediamo come reggono le gambe. Ci sta che possa smettere il prossimo anno o farne uno in più. Mi piacerebbe continuare nel calcio perché è la mia vita, mi piacerebbe più un ruolo dirigenziale che di campo, ma nella vita non si sa mai. Dovrò dare la giusta importanza anche alla famiglia e allo studio, ma quello mi piace

E cosa accadrà all'Europeo?

Guarda, spero di arrivarci in ottime condizioni per vivermi quest'ultima manifestazione alla grande, per fare da balia a tutti i giovani forti che ci sono in squadra. Giocare tre partite a Roma ci dà carica e responsabilità. Un cerchio che si chiude

Brutto giocare senza tifosi

Speriamo in un mesetto di riavere anche solo cinque-dieci mila persone allo stadio. Senti tutto così, rimbomba. Per l'arbitro è difficile, perché sente i commenti anche di quelli in panchina. Sente tutto, è il più svantaggiato. Senti ogni richiamo dell'allenatore, del compagno, del portiere. Ogni tanto è meglio sentire i tifosi

Chiellini era milanista...

L'affetto che c'è da una proprietà familiare si sente ed è un valore aggiunto notevole. Quando c'erano l'Inter di Moratti o il Milan di Berlusconi c'era una percezione diversa. Il mondo sta cambiando e l'Italia si sta adeguando, ma per noi nostalgici si sentiva un amore diverso per la squadra. Non che oggi si lavori male. Era un calcio differente. Penso all'Inter di Moratti, che sono stati acerrimi rivali, ma c'era stima. Io ero tifoso del Milan, mi sono innamorato a inizio anni '90 e lo sono stato fino a quando non sono arrivato in Serie A. Mentre mio fratello era juventino e ci prendevamo in giro, come mio padre con mia madre che era milanista. Quando ho firmato per la Juve nel 2004 non ti dico come l'hanno presa…

Conte, Allegri, Lippi: che rapporto è stato con questi allenatori?

Il difensore, fino a che non è arrivato Conte, era solo un difensore. Pensava alle cose semplici, non a creare un'azione offensiva. Lui invece ha insistito fin da subito sul fatto che potessimo creare anche noi. Antonio è stato un top, che mi ha dato tanto e chiesto tanto. Lui e Allegri, sono persone che ho raggiunto in una maturità calcistica per capirli. Tantissimi importanti ce ne sono stati, ma loro due sono stati speciali. Lippi? Aveva la capacità di leggere le situazioni, meno tattica, ma un rapporto schietto e diretto con tutti. È stato importante, anche se io ero molto giovane all'inizio

Un infortunio importante quello patito ad inizio stagione

Penso che se mi fosse capitato dieci anni fa non avrei avuto la serenità per accettarlo. A 35 anni, con tutta l'esperienza che ho avuto, capisci che ci può stare, che è un passaggio e trasformi l'energia per tornare. Il primo periodo ho sentito una scarica di energia forte, fai fisioterapia e vai a mille, anche se fa male. Quando togli le stampelle valuti i miglioramenti, che sono impercettibili. Ti sforzi tanto per recuperare poco per volta. Poi, impari a conoscere meglio anche dottori e fisioterapisti, che fanno parte della vita dello spogliatoio in questi mesi

Come ho passato la quarantena?

Da fine gennaio ad aprile sono rimasto da solo. Mia moglie era scesa in Toscana con le bambine, quando dovevano tornare a Torino a fine febbraio abbiamo deciso che era meglio rimandare. Quando ho rivisto dopo questo tempo mia figlia più grande mi sono messo a piangere. Sono onesto, sono state tante le emozioni, fortunatamente la maggior parte belle. Ora siamo un po' provati, ma tornare alla normalità è bello

