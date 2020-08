"Maurizio Sarri? Una persona vera, ne sono uscite di tutti i colori su di lui in queste settimane, ma da parte mia c'è grande rispetto nei suoi confronti. E non aggiungo altro anche perché in questo momento lui non può parlare". Giorgio Chiellini parla così, dal ritiro della Nazionale, del suo ex tecnico esonerato dalla Juventus all'indomani della bruciante eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione. Chiellini ripecorre la stagione dei bianconeri.