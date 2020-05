Commisso: "Chiesa vuole la Juventus? Basta che lo dica. La Fiorentina dice sì alla ripresa"

Parola del presidente della Viola, sì alla ripresa del campionato ma solo a patto che non si rovini la stagione 2020-2021. Poi sul mercato: Vlahovic e Castrovilli restano, Iachini non si sa, mentre Chiesa può partire con l'offerta giusta, anche se fosse quella della Juventus.

Intrvistato da Radio Bruno, il presidente della Fiorentina Commisso aggiunge un altro capitolo alla telenovela Federico Chiesa. Vuole andare via dalla Fiorentina? Basta dirlo, afferma Commisso che non metterebbe neanche il veto qualora il giocatore volesse andare alla Juventus. Basta che arrivi l'offerta giusta...

Se vuole andarsene, basta che me lo dica. L'importante è che arrivino i soldi giusti, e lo accontenteremo. Non metto veti per il suo eventuale passaggio in bianconero, ma ci sono anche altre squadre fuori dall'Italia che lo vogliono. Lasciamolo stare per ora, abbiamo un buonissimo rapporto sia con lui che con suo padre. Mi sono stancato di parlare di Chiesa perché ci sono altri giocatori. È una fake news che gli ho fatto una super-offerta di rinnovo. La cosa importante è che ci sono calciatori che hanno dimostrato che hanno voglia di restare a Firenze come Vlahovic e Castrovilli. Mi piacerebbe che quest'ultimo indossasse la maglia numero 10

E sull'allenatore Iachini...

So che c’è chi è pro e chi è contro. Io sono per la continuità. Se il campionato non ricomincerà la mia intenzione è confermarlo

Quanto manca il calcio giocato. L'idea della Fiorentina è quella di ricominciare a giocare per terminare questa stagione, a patto che non si rovini l'annata 2020-2021.

Il calcio mi manca, specialmente la nostra Fiorentina. Speriamo che ricominci al più presto. Con Joe Barone parliamo almeno una volta al giorno, ma non c’è spazio per prendere decisioni perché tutto è fermo. Tutto è nel caos per quello che è accaduto in Italia come in America. La politica non è una cosa che controllo, la Fiorentina pensa prima alla salute. Noi vogliamo giocare, ma a patto che la stagione 2020-2021 non si rovini. Quest'anno è stato un disastro, ma vogliamo che non lo sia anche il prossimo campionato

E c'è il discorso taglio delle stipendi che è ancora sul banco, senza una soluzione immediata.

Non siamo ancora d'accordo e non dirò nulla fino a quando non ci sarà il loro ok. Spero che si raggiunga un accordo. Quest'anno fra investimenti fatti a gennaio e calo di valore di calciatori abbiamo avuto perdite di decine e decine di milioni. Ho fatto tutto con il cuore, ma voglio che l'azienda sia sana

Ultima battuta sul nuovo stadio della Fiorentina...

Ringrazio il sindaco Nardella per le cose costruttive che ha detto in merito. Joe Barone sta lavorando da mesi con i nostri legali e con la Lega di A per cambiare le cose. Sono fiducioso che qualcosa verrà fatto affinché chi vuole investire, possa farlo

