Commisso rincuora Ribery: "Io, tutta la Fiorentina e i tifosi staremo vicino al nostro Campione"

Dopo le parole di Ribery che ha minacciato l'addio, si è fatto sentire direttamente Commisso che ha provato a rincuorare l'attaccante francese dopo il furto in villa subito durante la serata scorsa con la Fiorentina in trasferta a Parma.

Con Ribery che ha messo subito in dubbio la sua permanenza a Firenze dopo aver subito una rapina in casa, si è fatto sentire Rocco Commisso, patron del club Viola.

Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo a Ribery. Tutti noi siamo molto vicini a Franck e alla sua bellissima famiglia. Sono situazioni che oltre ai danni economici, rappresentano veri e propri traumi per chi li subisce in quanto ti vengono a mancare beni personali e affettivi che nulla potrà sostituire, ma soprattutto ti viene a mancare la serenità che ognuno di noi deve avere quando lascia a casa la propria famiglia, la moglie, i bambini. Faremo il possibile per fare tornare a Franck la tranquillità necessaria e affronteremo insieme a lui questo bruttissimo momento

Poi un appello alla tifoseria Viola

Sono sicuro che anche i fiorentini saranno al suo fianco facendogli sentire il loro grande affetto e il loro amore per il nostro grande campione

