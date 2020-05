Commisso: “Troviamo un accordo e riprendiamo a giocare”

Dal nostro partner OAsport.it

Il 25 maggio è la deadline. Questa data, salvo ripensamenti, è quella imposta dall’Uefa relativamente alle comunicazioni di ripresa o meno del campionato. La Federazione continentale ha stabilito che i campionati nazionali dovranno essere terminati entro il 3 agosto e quindi i tempi sono molto ristretti. In Italia il dibattito “calcio sì e calcio no” è all’ordine del giorno e si arricchisce sempre di qualcosa. Si può dire che, in quanto a polemiche, non si è secondi a nessuno.

Serie A Felipe Melo risponde a Chiellini: “Io rissoso? Lui se la fa sempre addosso” 09/05/2020 A 13:22

A gettare un po’ d’acqua sul fuoco è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, come riporta l’Ansa a proposito di dichiarazioni rilasciate a Mediaset, ha una posizione ben chiara a riguardo:

Ci sono troppi poteri e troppa burocrazia sulla questione della ripresa del campionato. La salute viene prima di tutto ma cerchiamo di trovare un accordo per ricominciare. In America non abbiamo il Ministro dello Sport, il mio auspicio è che si arrivi ad una decisione che ci permetta di giocare

A questo punto si dovrà decidere il da farsi e sulla base anche del nuovo protocollo realizzato da Figc e Lega si sceglierà.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH La Bundesliga riparte nel segno di Haaland! E' suo il primo gol del calcio dopo l'emergenza Covid-19 00:00:14

Calciomercato Edicola: Il PSG vuole Icardi con uno sconto sul riscatto; Juve-Pogba, c'è margine 09/05/2020 A 07:14