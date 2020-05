Consiglio di Lega: nessuno sconto alle tv, rinviate a venerdì le decisioni sul calendario

L'annuncio della Lega dopo l'ultimo Consiglio: "Rispetto dei contratti sui diritti audiovisivi". E sul calendario: "Ci aggiorneremo venerdì 29 maggio".

E' stata convocata in via d'urgenza per venerdì 29 maggio, in videoconferenza, alle 09.30 in prima convocazione e alle 11.30 in seconda convocazione, l'Assemblea di Lega Serie A. Tra gli argomenti all'ordine del giorno l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21 e sulla ripresa della stagione sportiva 2019-20. La riunione tra i venti club della massima serie si terrà all'indomani del vertice tra Governo e mondo del calcio che dovrà decidere sull'eventuale ripartenza della Serie A e degli altri campionati.

"Il Consiglio di Lega ha analizzato le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A TIM e di Coppa Italia e ha deciso, nelle more dell'incontro istituzionale che si terrà giovedì con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, di aggiornarsi su questo tema venerdì mattina". Questo comunica la Lega di Serie A in una nota a proposito dell'eventuale ripresa dei campionati.

Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, "ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall'Assemblea dello scorso 13 maggio".

