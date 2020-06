Conte: "C'è rammarico, devi segnare quando hai le occasioni. L'Inter deve vincere le prossime 11"

Il tecnico nerazzurro non è per nulla soddisfatto del risultato acquisito contro il Sassuolo. Troppi gol sbagliati, nonostante le occasioni avute, troppi errori individuali nella fase difensiva. E lo Scudetto si allontana: "Ora proviamo a vincerne 11, voglio trasmettere la mentalità vincente".

È un Conte molto dispiaciuto quello che si è presentato ai microfoni nel post gara. Un 3-3 casalingo che allontana la vetta della classifica, anche se il tecnico dell'Inter vuole crederci ancora. "Andiamo a vincere le prossime 11 partite adesso...".

È un pareggio che ci fa male anche perché hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non l'abbiamo fatto, siamo riusciti a recuperare, ma poi abbiamo concesso il pareggio. Spiace, c'è molto rammarico. Nel calcio bisogna cercare di segnare quando hai le occasioni. Nella fase difensiva bisogna fare attenzione e non concedere a volte qualcosa. Se andiamo a vedere i gol subiti ci sarebbe tanto da rivedere, errori individuali. Ne prendiamo atto

Gagliardini ha avuto l'occasione per chiudere la partita...

Io dopo la partita difficilmente parlo. Sicuramente c'era delusione perché lo sforzo è stato enorme. Nonostante le difficoltà di formazione, a centrocampo le numerose defezioni che avevamo, potevamo portarla a casa la partita. Spiace, ma al tempo stesso nelle ultime tre gare abbiamo creato tanto, ma capitalizzato poco. Oggi abbiamo anche concesso tre gol, bisogna fare più attenzione

I dettagli fanno sempre la differenza. Lo ripeto quotidianamente, durante gli allenamenti, prima e durante le partite. I dettagli possono spostare il risultato e noi ne abbiamo pagato le conseguenze, stasera come a Napoli. Io l'unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per cercare di far crescere questo gruppo e evitare che questi dettagli non spostino in negativo il risultato. Continuiamo a lavorare fino alla fine della stagione

Non un grande approccio dell'Inter

Penso che la forza i ragazzi l'abbiano avuta. Il Sassuolo è una squadra ostica da affrontare. Oggi sono stati bravi a capitalizzare le azioni che non hanno capitalizzato a Bergamo. Nonostante la difficoltà iniziale e le diverse defezioni nella zona nevralgica del campo, alla fine hai tenuto botta. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic e abbiamo preso tre gol. Consigli ha fatto una grande partita, a volte è stato bravo lui e a volte meno noi a non capitalizzare le occasioni. Se buttiamo, fra virgolette, questi punti ci dobbiamo guardare noi e cercare di capire il perché ci è capitato di perdere punti in maniera sciocca

A questo punto dove può arrivare l'Inter?

Non lo so. Mi piacerebbe saperlo. Posso prevederlo. Quello che io voglio è che vinciamo le restanti 11 partite. La mentalità che voglio trasferire è di vincere, cercare di ottenere sempre il massimo. Poi se ci sono altre squadre che sono più brave di noi tanto di cappello

Roberto DE ZERBI (All. Sassuolo)

Sono soddisfatto perché l'Inter la reputiamo una delle squadre migliori del campionato e quindi venire a fare una partita con quella personalità e qualità è un motivo di orgoglio. Dobbiamo togliere delle sbavature il prima possibile. Oggi eravamo contro l'Inter e domenica con l'Atalanta, ma dobbiamo prenderci quello che dice il campo e non quello che dice la carta. Caputo? Ha fatto meno rispetto a quel che ha fatto in carriera. Ci tiene ad arrivare a 20 gol. Sa fare il centravanti, sa fare il trequartista quando serve. Per noi è un lusso. Ho una squadra piena di talento e giocatori di qualità

