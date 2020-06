Conte: "Il campionato non è finito, ma dobbiamo ammazzare le partite e non possiamo fare errori"

Il tecnico dell'Inter analizza la partita al termine della vittoria per 2-1 sulla Sampdoria: "Noi non abbiamo margini d'errore, dobbiamo chiudere le partite, ammazzare sportivamente l'avversario quando ce n'è possibilità".

Antonio Conte

SULLA PARTITA

"Quando hai le occasioni devi ammazzare sportivamente l’avversario. Basta guardare alla partita col Napoli: hai l’occasione di vincerla, finisce 1-1 e sei criticato. Oggi bisognava essere cattivi, determinati, cinici, altrimenti vai in affanno. Non è che subisci, ma passi dal possibile 3-0 al 2-1, sapendo che la partita è vitale come lo saranno tutte da qui alla fine. Abbiamo avuto due occasioni clamorose per fare il terzo, poi abbiamo avuto altre palle gol non capitalizzate. Penso che faccia parte di una crescita. Se vogliamo rimetterci in gioco, sotto tutti i punti di vista, dobbiamo pensare che siamo a 6 punti e mancano 12 partite da giocare ogni 3 giorni. Spero di avere tutti a disposizione presto, vogliamo giocarci le nostre carte".

SULLE POSSIBILIA' DI TITOLO

"Dobbiamo alimentare la speranza e la voglia, abbiamo lavorato per finire il campionato nel migliore dei modi. Siamo a 6 punti a 12 partite dalla fine: non ci sarà spazio per sbagliare, Lazio e Juve altri potranno farlo. Per questo serve ferocia sotto porta, anche perché se sei più tranquillo riposi anche con la palla".

SU ERIKSEN

"Dobbiamo continuare a usare queste nuove soluzioni, cercando anche di recuperare tutti i giocatori della rosa. Con Christian abbiamo potuto lavorare con più tempo, dal punto di vista tattico e fisico. Si è inserito, ma deve diventare anche lui più cattivo e fare gol. Ma sono contento, sapendo che fra due giorni torneremo in campo e saranno tre punti vitali".

SUL POCO CINISMO DELL'INTER

"Non è un problema di condizione. Ripeto: quando hai le occasioni devi capitalizzarle, come è accaduto anche al Napoli. Oggi due chance clamorose subito a inizio ripresa e poi ci è venuto un po' l'affanno, anche se abbiamo continuato a creare".

Claudio Ranieri

SULLA PARTITA

Li abbiamo aiutati, siamo stati timidi e timorosi. Uscivamo tardi e quando lo facevamo, lo facevamo male. Pronti via, calarsi nel campionato ci sta la sconfitta. Non ci sta il primo tempo, ci sta di più il secondo tempo”.

SUL MODULO

Credo che il modulo possa aver influito. In allenamento siamo spavaldi. Mi aspettavo una partita diversa. Quando ho visto che rinculavamo, non girava palla, mi sono reso conto che non andava bene e ho cambiato”.

SULLA LOTTA SALVEZZA

Noi siamo partiti da ultimi in classifica. Non siamo preoccupati, sappiamo che dobbiamo lottare e sappiamo dove dobbiamo arrivare. L’avversario? Chi c’è, c’è”.

Romelu Lukaku

"Per me era molto importante vincere oggi. Da oggi a fine stagione abbiamo dodici finali e per noi ogni partita è importante. Oggi abbiamo vinto e dobbiamo concentrarci per la partita di mercoledì. Abbiamo fatto un buon lavoro e penso che la preparazione sta bene fisicamente ma dobbiamo crescere ulteriormente perché le partite sono ravvicinate".

