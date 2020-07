Conte: "Il secondo posto? In tanti vogliono vedere il bicchiere mezzo vuoto"

Il tecnico nerazzurro analizza ai microfoni di Sky il successo per 3-0 sul Genoa: "Ci sono numeri che parlano chiaro, penso che questi ragazzi stiano facendo delle cose buonissime. Sanchez? Spero che il club possa risolvere questa situazione, avere un'alternativa di valore in avanti". Poi l'elogio a Borja Valero: "Ci ha salvato in tantissime situazioni, io lo chiamo San Borja Valero".

Antonio Conte commenta con soddisfazione ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-0 sul Genoa a Marassi che consente all'Inter di scavalcare l'Atalanta, riconquistare il secondo posto solitario e portarsi a -4 dalla capolista Juventus. "Penso che nell'ultimo periodo, non so per quale motivo, si è sempre voluto vedere il bicchiere mezzo vuoto - dichiara il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky -. Però ci sono numeri che parlano chiaro, questi ragazzi stanno facendo buonissime cose e sicuramente si può e si deve migliorare. Sono ragazzi seri, non stanno mollando. Dispiace per alcune partite perché penso che ci sono annate dove semini poco e raccogli tanto e altre viceversa, come accaduto all'Inter quest'anno".

Su Messi accostato all'Inter

"Penso che abbia già risposto Marotta: è Fantacalcio, in questo momento non è accostabile all'Inter per tantissimi motivi. Non penso ci sia un pazzo che non voglia Messi, ma sono situazioni lontane dall'Inter, da quello che si sta facendo e che si sta cercando di costruire. Però ci piace questa cosa che ci siamo sempre noi di mezzo. Lo dico giusto per non dire che è una fesseria quello che è stato scritto".

Sul futuro di Sanchez

"Mi auguro che il club possa risolvere la questione, per tre quarti di campionato abbiamo giocato con solo Lukaku e Lautaro davanti più Sebastiano Esposito che deve fare il suo percorso. Avere un'alternativa davanti è fondamentale".

Sulle ultime due partite

"Dobbiamo finire questo campionato nel migliore dei modi. Lo meritano i tifosi e lo meritiamo noi: ci sono la voglia e la motivazione di arrivare più in alto possibile. Il campionato lo vincerà qualcun altro ma noi dobbiamo avere l'ambizione di arrivare il più in alto possibile".

'San' Borja Valero

"Non finirò mai di ringraziare un calciatore come Borja Valero, che chiamo San Borja Valero perché ci ha salvati in tantissime situazioni dove eravamo tirati. Anche col Genoa è entrato e ha messo le cose a posto".

Sull'Europa League

"Penso innanzitutto che sia più facile usare il verbo vincere che riportarlo sul campo. Non è mai facile, in Europa League ci sono fior di squadre come il Manchester United che penso ci vogliano rubare l'idea. Dico ai ragazzi di non porci limiti sapendo che si sta facendo un percorso e che vogliamo crescere. Ma già col Getafe non sarà facile, è una squadra tignosa che difende in dieci e mena. Si pensa che sia fatta, però non è così".

