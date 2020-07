Conte: "L'Inter mi ha soddisfatto. Sanchez sta bene e Moses può fare la differenza"

È contento il tecnico dei nerazzurri dopo il roboante 6-0 ottenuto contro il Brescia, con sei marcatori differenti. Gagliardini si è riscattato dopo l'errore contro il Sassuolo, salgono di condizione Alexis Sanchez e Moses. Conte è contento perché: “Avere giocatori così, se stanno bene, mi lasciano più tranquillo”.

Antonio CONTE (All. Inter)

C'è soddisfazione perché siamo stati bravi a vincere la partita. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento, la squadra non si è mai fermata, ha sempre corso in avanti, ha sempre pressato, tenendo il piede sull'acceleratore. Siamo stati bravi a non subire gol e ne abbiamo segnati diversi, questo ci dà soddisfazione. È stata una prestazione positiva

Serie A L'Inter gioca a tennis con il Brescia: 6-0 e terzo posto consolidato DA 2 ORE

Sei gol per l'Inter, ma non ha segnato Lautaro Martinez

Dal punto di vista dell'impegno gli si può rimproverare zero. In una partita come questa meritava di segnare e avere una soddisfazione personale. Io sono tranquillo e sereno, stiamo lavorando per questo mini-torneo. So di aver dei ragazzi a posto, professionali, che vogliono bene all'Inter. Poi possiamo avere dei difetti, ma quelli li hanno tutti. Ma serietà e professionalità dei ragazzi mi lasciano molto sereno. Ho ragazzi splendidi che lavorano. Possiamo sbagliare, commettere delle ingenuità evitabili, ma non posso rimproverare nulla per la generosità che ci mettono. A volte dispiace perché paghiamo disattenzioni gravi con dei punti persi

Lautaro Martinez, Alexis Sanchez - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Cosa si sente di dire su Sanchez e Moses?

Abbiamo preso Sanchez per essere il terzo attaccante. A volte abbiamo fatto giocare Esposito, che l'anno scorso in Primavera giocava e non giocava. Ora Sanchez inizia a stare bene. Ancora non è il Sanchez che io ho apprezzato in Inghilterra, ma è sulla buona strada. Col Parma ha fatto bene, entrando col piglio giusto. Oggi c'è stato grande impegno da parte sua, ha giocato un'ottima partita. Avere tre attaccanti in questo periodo mi fa stare più tranquillo. Conosco benissimo Moses. In due anni con me abbiamo vinto FA Cup e Premier League. Se sta bene fisicamente, come adesso che l'abbiamo rimesso a posto, può essere protagonista. Veniva dal campionato turco, giocava e non giocava e aveva problemi fisici. Ora sta bene, sta ritrovando la gamba

Che lavoro è stato fatto su Gagliardini?

Sempre lavorando, analizzando cose positive e negative, martellando la squadra su cosa va migliorato. Questa squadra a livello di coraggio e abnegazione è impeccabile, non ho nulla da rimproverare. Deve crescere dal punto di vista mentale, stare più sul pezzo e non commettere ingenuità che a volte ci hanno devastato. Abbiamo margini di crescita. Non dimentichiamo che siamo una squadra giovane. Ora focalizziamoci su questo finale di stagione

Roberto GAGLIARDINI (Inter)

Abbiamo fatto un'ottima partita fin dal primo minuto, imponendo il nostro ritmo. La gara si è messa come volevamo e il risultato è meritato. Dobbiamo migliorare sulla fase difensiva, oggi l'obiettivo era anche di non prendere gol e ce l'abbiamo fatta. Lotta per lo Scudetto? Cercheremo di vincerle tutte, alla fine faremo i conti

Come hai vissuto questa settimana dopo l'errore in Inter-Sassuolo?

La scorsa settimana non mi voleva neanche mia mamma. È stata una settimana diversa dalle altre. Oggi è andata bene, ho fatto gol nella stessa porta in cui me lo sono mangiato la settimana scorsa. Sono rimasto abbastanza sereno, conscio dell'errore fatto e dei punti persi col Sassuolo

Play Icon WATCH Zidane: "Hakimi all'Inter? È un nostro giocatore ma può succedere di tutto" 00:00:28

Serie A Sandro Tonali all'Inter? Per PPTV, la tv di Suning, è già così DA 2 ORE