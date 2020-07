Conte: "Resterò all'Inter? Questo è un progetto triennale. Voglio vincere, ma ci vuole tempo"

Nessuna spaccatura tra società e tecnico, queste le parole di Antonio Conte che si vede ancora in nerazzurro anche l'anno prossimo. Anche perché quello fatto partire l'estate scorsa è un progetto tecnico (minimo) triennale con l'idea di vincere e riportare l'Inter in alto. E Conte vuole esserne il protagonista.

Antonio CONTE (All. Inter)

Io sono stato chiamato all'Inter con progetto triennale, per cercare di riportare l'Inter dove merita. Ma ci vuole tempo. Io so che ho sorpreso vincendo anche al primo anno, anzi ho sempre vinto qualcosa al primo anno. Sono arrivato con tanto entusiasmo e voglia ma ci vuole tempo

Resterò all'Inter? Io ho iniziato un progetto che ha durata triennale. Poi magari il Presidente mi allunga il contratto e lo allunghiamo. Ho iniziato un progetto, sono contento, sono entusiasta di lavorare con questi ragazzi e so che c'è una strada lunga

Marotta ha detto che l'Inter è soddisfatta del lavoro di Conte

Ringrazio Marotta per le sue parole. Non ho mai avuto sentore di non fiducia da parte della società. Il club vede come lavoro, è giusto che sia soddisfatta. E Marotta mi ha voluto fortemente, è uno dei motivi per cui sono venuto all'Inter. Il progetto è importante. Non non voglio essere di troppo. Se le persone sono contente e penso che sia così, non vedo il motivo per non continuare. Se invece non dovessero essere contente, inevitabile che non starò a dispetto di nessuno

Un'Inter performante in attacco anche senza Lukaku

Sanchez non sarà un grande goleador, ma crea tantissime situazioni. Adesso Alexis sta bene, lo abbiamo aspettato tanto. Ha ancora margini. E con Lautaro formano una buona coppia. Ma non dimentichiamo che per 3/4 di campionato abbiamo avuto Lukaku-Lautaro. Sono stati vita per noi

L'esclusione di Eriksen?

Christian sta lavorando, è arrivato con un piglio bello cattivo quando abbiamo ripreso ed è stato sempre titolare. Deve mantenere certi livelli, noi abbiamo bisogno di equilibri. È giusto che io faccia delle scelte, sta crescendo e ha voglia di mettersi alla prova. Eriksen è arrivato all'Inter e l'Inter è una squadra ambiziosa. L'Inter è una squadra che chiede. Più arrivi con squilli di tromba più le aspettative sono alte. È giusto che lui sappia questo. In Inghilterra è molto più tranquilla la situazione. Molto più enjoy. E io devo fare scelte per il bene dell'Inter. Quando scelgo un calciatore, l'ultima cosa che guardo è dal collo in su

Diego GODIN (Inter)

Quando vivi momenti di difficoltà l'importante è vincere, in qualsiasi modo. Oggi abbiamo vinto bene una partita che era iniziata con un gol inaspettato, perché loro non avevano superato la metà campo fino a quel momento. Penso sia una vittoria meritata. Guardiamo indietro solo per imparare, per fare autocritica. Non possiamo cambiare il passato, guardiamo avanti. Oggi avevamo l'opportunità di raggiungere il secondo posto e abbiamo vinto. Sappiamo che è difficile avvicinare la Juve, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Le sensazioni a livello personale sono positive, oggi e a Verona mi sono trovato bene. Mi aspetto di aiutare la squadra quando me lo chiede il mister. Se resto l'anno prossimo? Sono venuto qua per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Nella mia carriera ho sempre portato una mentalità vincente, la capacità di lavorare ogni giorno, con positività. Ho un contratto di tre anni, voglio restare qua e fare qualcosa di importante con l'Inter

Lautaro MARTINEZ (Inter)

Volevo tanto questo gol, era da tanto che non segnavo. Questa marcatura per me ha un valore importante e sono felice che la squadra abbia dimostrato la sua forza. Avevamo perso tanti punti nonostante avessimo fatto bene. Oggi una grande partita contro un avversario molto difficile

Moreno LONGO (All. Torino)

Oggi nella fase di pulizia dei primi passaggi, l’Inter era molto aggressiva e non ci permetteva di giocare. Mi viene da sorridere quando ci viene detto di mettere più qualità, perché la qualità fa parte del bagaglio dei giocatori. Questa è una squadra fisica e deve giocare in un certo modo. Il Toro è stato pericoloso in queste gare. Verdi ha avuto la palla del 2-2, Belotti ha preso la traversa. Per il nostro momento e per la nostra dimensione, dobbiamo valorizzare quanto siamo facendo. Sono d’accordo che serva più equilibrio sul campo. Belotti? Ha qualità straordinarie, è un attaccante completo che sa spaziare su tutto il fronte dell’attacco. Di speciale ci sono le sue qualità, perché sa fare tutto, è bravo con i due piedi e di testa. Noi come staff cerchiamo di metterlo nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio. Non voglio soffocarlo

