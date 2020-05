Tutti i campionati che riprenderanno termineranno necessariamente oltre il termine tradizionalmente previsto. Cosa succederà ai giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno? E a quelli in prestito? La FIFA sta preparando un documento, ma il vuoto normativo resterà tale.

C'è un vuoto normativo lungo 62 giorni da colmare e la FIFA difficilmente riuscirà a trovare una soluzione a livello internazionale: la stagione è stata prorogata fino al 31 agosto ma molti contratti scadranno il 30 giugno. Sono 133 in Serie A i calciatori in bilico, secondo uno studio di Sky Sport, tra chi va in scadenza contrattuale (ed è destinato a svincolarsi a zero) e chi è in prestito (secco, con diritto o obbligo di riscatto). Nel secondo caso a scadere saranno due accordi: quello tra le due società per il prestito e quello tra il calciatore e l'attuale club per la parte economica. Il tesseramento viene, infatti, esteso automaticamente per altri due mesi in modo tale che ogni calciatore possa terminare la stagione nella squadra attuale, a patto di trovare però l'intesa sulla parte contrattuale: in caso contrario, resterebbe due mesi fuori rosa.

A rischio la regolarità del campionato

La variazione di tesseramento non può essere effettuata prima dell'1 settembre, quando cioè inizierà il mercato estivo 2020-21. In ballo c'è quindi anche la regolarità del campionato: pensate a Nainggolan, per fare un esempio. Per il Cagliari perderlo sarebbe un grave danno e il Ninja da luglio potrebbe essere un dipendente dell'Inter senza, però, poter essere utilizzato da Conte. Lo stesso discorso vale per Kulusevski (già della Juve) e Petagna (già del Napoli).

Il caos legato agli accordi individuali

La Lega Serie A potrebbe approvare un documento che impegni i 20 club a considerare validi i prestiti fino al 31 agosto. Questo è subordinato a un accordo individuale con i calciatori sulla parte economica per coprire i due mesi extra, accettando una stagione lunga 14 mesi a fronte di un'annata, la prossima, lunga 10. La FIFA sta studiando un documento, ma le indicazioni per gestire le scadenze 30 giugno (che siano prestiti o contratti poco importa) saranno sempre le stesse: cercate di trovare un accordo fra di voi, non possiamo imporre nulla. Bisognerà, però, sedersi e trattare con il conseguente carico di polemiche e caos annessi, dalla disparità di trattamento economico sui contratti, alla voglia di cambiare aria, dalle necessità tecniche di una squadra a quelle della concorrenza. I club di Serie A hanno tanti casi spinosi: andiamo, con ordine, a sviscerarli.

Atalanta

Mario Pasalic (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 16 milioni); José Luis Palomino (in scadenza, valutazione attuale 8 milioni); Adrien Tameze (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 4.8 milioni).

Mario Pasalic Credit Foto Getty Images

Bologna

Ladislav Krejci (in scadenza, valutazione attuale 2.2 milioni); Danilo (in scadenza, valutazione attuale 0.55 milioni); Rodrigo Palacio (in scadenza, valutazione attuale 0.4 milioni); Angelo da Costa (in scadenza, valutazione attuale 0.2 milioni); Mouhamadou Sarr (in scadenza, valutazione attuale 0.1 milioni).

Brescia

Romulo (prestito secco, valutazione attuale 1.6 milioni); Daniele Gastaldello (in scadenza, valutazione attuale 0.3 milioni).

Cagliari

Radja Nainggolan (prestito secco, valutazione attuale 16 milioni); Giovanni Simeone (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 13.5 milioni); Luca Pellegrini (prestito secco, valutazione attuale 13.5 milioni); Robin Olsen (prestito secco, valutazione attuale 6.5 milioni); Federico Mattiello (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1.6 milioni); Valter Birsa (opzione per il rinnovo, valutazione attuale 1.2 milioni); Ragnar Klavan (opzione per il rinnovo, valutazione attuale 1.2 milioni); Alberto Paloschi (prestito secco, valutazione attuale 1.2 milioni); Luca Cigarini (in scadenza, valutazione attuale 0.8 milioni); Fabrizio Cacciatore (in scadenza, valutazione attuale 0.8 milioni); Rafael (in scadenza, valutazione attuale 0.2 milioni).

Fiorentina

Christian Kouamé (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 17 milioni); Dalbert (prestito secco, valutazione attuale 9.5 milioni); Rachid Ghezzal (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 5.5 milioni); Milan Badelj (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Martin Caceres (in scadenza, valutazione attuale 1.2 milioni); Cyril Thereau (in scadenza, valutazione attuale 0.3 milioni).

Genoa

Christian Romero (in scadenza, valutazione attuale 13.5 milioni); Mattia Perin (in scadenza, valutazione attuale 8 milioni); Adama Soumaoro (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 8 milioni); Iago Falque (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Antonio Sanabria (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Antonio Barreca (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Mattia Destro (in scadenza, valutazione attuale 2.4 milioni); Francesco Cassata (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Edoardo Goldaniga (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1.3 milioni); Marko Pajac (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1.2 milioni); Valon Behrami (in scadenza, valutazione attuale 0.475 milioni); Goran Pandev (in scadenza, valutazione attuale 0.325 milioni); Federico Marchetti (in scadenza, valutazione attuale 0.2 milioni).

Kouamé, Romero - Genoa-Udinese - Serie A 2018/2019 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Inter

Stefano Sensi (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 24 milioni); Alexis Sanchez (prestito secco, valutazione attuale 16 milioni); Cristiano Biraghi (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 9.5 milioni); Victor Moses (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Ashley Young (opzione per il rinnovo, valutazione attuale 3.2 milioni); Borja Valero (in scadenza, valutazione attuale 1.2 milioni); Daniele Padelli (in scadenza, valutazione attuale 0.65 milioni); Tommaso Berni (in scadenza, valutazione attuale 0.1 milioni).

Juventus

Giorgio Chiellini (in scadenza, valutazione attuale 4 milioni); Gianluigi Buffon (in scadenza, valutazione attuale 0.8 milioni).

Lazio

Danilo Cataldi (in scadenza, valutazione attuale 3.2 milioni); Senad Lulic (in scadenza, valutazione attuale 2.8 milioni); Marco Parolo (in scadenza, valutazione attuale 1.6 milioni); Ricardo Kishna (in scadenza, valutazione attuale 0.4 milioni).

Lecce

Antonin Barak (prestito secco, valutazione attuale 8 milioni); Khouma Babacar (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, valutazione attuale 5.2 milioni); Gianluca Lapadula (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 4.2 milioni); Riccardo Saponara (prestito secco, valutazione attuale 2.4 milioni); Alessandro Deiola (prestito con diritto di riscatto e controriscatto, valutazione attuale 0.95 milioni); Marco Calderoni (in scadenza, valutazione attuale 0.8 milioni); Giulio Donati (opzione per il rinnovo, valutazione attuale 0.8 milioni); Cristian Dell'Orco (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 0.65 milioni); Nehuen Paz (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 0.325 milioni).

Milan

Giacomo Bonaventura (in scadenza, valutazione attuale 9.5 milioni); Alexis Saelemaekers (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 6.3 milioni); Simon Kjaer (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 5.2 milioni); Zlatan Ibrahimovic (opzione di rinnovo, valutazione attuale 2.8 milioni); Lucas Biglia (in scadenza, valutazione attuale 2.8 milioni); Asmir Begovic (prestito secco, valutazione attuale 2.4 milioni).

Napoli

Dries Mertens (in scadenza, valutazione attuale 20 milioni); José Callejon (in scadenza, valutazione attuale 9.5 milioni).

Dries Mertens Credit Foto Getty Images

Parma

Dejan Kulusevski (prestito secco, valutazione attuale 31.5 milioni); Ionut Radu (prestito secco, valutazione attuale 9.5 milioni); Gianluca Caprari (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Alberto Grassi (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 5.5 milioni); Luigi Sepe (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Jasmin Kurtic (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 3.5 milioni); Hernani (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 3.2 milioni); Giuseppe Pezzella (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Vasco Regini (prestito secco, valutazione attuale 0.725 milioni).

Roma

Henrix Mkhitaryan (prestito secco, valutazione attuale 20 milioni); Chris Smalling (prestito secco, valutazione attuale 16 milioni); Davide Zappacosta (prestito secco, valutazione attuale 12 milioni); Nikola Kalinic (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 6.8 milioni).

Mkhitaryan - Fiorentina-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sampdoria

Gonzalo Maroni (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 4.5 milioni); Maya Yoshida (prestito secco, valutazione attuale 4 milioni); Andrea Bertolacci (in scadenza, valutazione attuale 2.4 milioni); Tommaso Augello (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 0.8 milioni); Edgar Barreto (in scadenza, valutazione attuale 0.4 milioni); Andrea Seculin (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 0.3 milioni).

Sassuolo

Gregoire Defrel (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 9 milioni); Vlad Chiriches (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Filippo Romagna (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Jeremy Toljan (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 3.5 milioni); Georgios Kyriakopoulos (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.5 milioni); Lukas Haraslin (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 1.6 milioni); Gianluca Pegolo (in scadenza, valutazione attuale 0.15 milioni).

Andrea Petagna con la maglia della SPAL Credit Foto Getty Images

SPAL

Andrea Petagna (prestito secco, valutazione attuale 14.5 milioni); Federico Di Francesco (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Kevin Bonifazi (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Alberto Cerri (prestito secco, valutazione attuale 3.5 milioni); Lucas Castro (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 3.2 milioni); Etrit Berisha (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Arkadiusz Reca (prestito con diritto di riscatto e controriscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Bryan Dabo (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2 milioni); Marco D'Alessandro (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 1.6 milioni); Jacopo Sala (opzione per il rinnovo, valutazione attuale 1.2 milioni); Karlo Letica (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 1 milione); Ervin Zukanovic (in scadenza, valutazione attuale 0.95 milioni); Nenad Tomovic (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 0.475 milioni); Thiago Cionek (prestito con obbligo di riscatto, valutazione attuale 0.475 milioni); Mirko Valdifiori (opzione di rinnovo, valutazione attuale 4 milioni); Felipe (in scadenza, valutazione attuale 0.325 milioni); Sergio Floccari (in scadenza, valutazione attuale 0.3 milioni).

Torino

Lorenzo De Silvestri (in scadenza, valutazione 2.8 milioni); Samir Ujkani (in scadenza, valutazione 0.2 milioni).

Udinese

Ken Sema (prestito secco, valutazione 4 milioni); Emanuele Rovini (in scadenza, valutazione attuale 0.25 milioni).

Amrabat - Verona-Juventus - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Verona

Sofyan Amrabat (prestito secco, valutazione attuale 14.5 milioni); Amir Rrahmani (prestito secco, valutazione attuale 9.5 milioni); Eddie Salcedo (prestito secco, valutazione attuale 8 milioni); Matteo Pessina (prestito con diritto di riscatto e controriscatto, valutazione attuale 6.5 milioni); Fabio Borini (in scadenza, valutazione attuale 4 milioni); Federico Dimarco (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 4 milioni); Valerio Verre (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 3.2 milioni); Claud Adjapong (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 2.7 milioni); Koray Gunter (prestito con diritto di riscatto e controriscatto, valutazione attuale 2.4 milioni); Valentin Eysseric (prestito secco, valutazione attuale 1.2 milioni); Emmanuel Badu (prestito con diritto di riscatto, valutazione attuale 0.95 milioni); Miguel Veloso (in scadenza, valutazione attuale 0.8 milioni); Boris Radunovic (prestito secco, valutazione attuale 0.475 milioni); Giampaolo Pazzini (in scadenza, valutazione attuale 0.325 milioni).

