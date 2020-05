Coronavirus, 3 calciatori positivi anche nella Fiorentina: insieme a loro anche 3 membri staff

Dopo la positività trovata ieri in casa Torino, oggi è la Fiorentina ad annunciare 3 calciatori più 3 membri dello staff positivi al COVID-19 dopo i test effettuati in ottica ripresa delle attività.

Dopo la positività di ieri registrata in casa Torino, arrivano oggi altre 3 positività al COVID-19 dalla Fiorentina. Anzi, 6 positività per essere precisi: 3 calciatori della prima squadra a cui aggiungere 3 membri dello staff del Viola.

E’ questo l’esito dei test che i club di Serie A stanno effettuando in vista della ripresa degli allenamenti; già iniziati a livello individuale ormai dal 4 maggio e che dal 18 maggio dovrebbero ripartire anche a livello collettivo.

La Fiorentina diventa così il secondo club dopo il Torino ad annunciare nuove casistiche di Coronavirus al suo interno. La società non ha fornito, come da legge sulla privacy, le identità dei calciatori in questione.

La nota ufficiale della Fiorentina

A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo.

