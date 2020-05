Anche la Sampdoria dopo Torino e Fiorentina comunica 3 nuovi positivi al COVID-19

Prosegue la conta dei positivi al Coronavirus dopo i nuovi test sui club di Serie A. Dopo il caso del Torino e i 3 della Fiorentina, anche la Samp comunica 3 casi di positività al COVID-19.

Non solo Fiorentina e Torino. Prosegue la conta dei nuovi positivi al COVID-19. Dopo il comunicato della Viola, nella serata di giovedì arriva anche quello della Sampdoria. Anche i blucerchiati comunicano 3 positività al Coronavirus tra i giocatori dopo i nuovi test, a cui aggiungere un ritorno di positività, si legge nel comunicato.

Per la Sampdoria non si tratta di una situazione nuova. Tra lo scorso 12 e 14 caso il club di Genova comunicò i nomi: Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli, Bereszynski, Barreto e il medico sociale Amedeo Baldari. Cosa che non ha deciso di fare adesso. La lista di questi nomi fu dichiarata pulita il 20 aprile, con la comunicazione della guarigione da parte di tutti.

Ora, invece, la doccia gelata che porta a 11 il totale dei contagiati comunicati dai club di A: uno del Toro, 6 della Fiorentina (3 giocatori + 3 dello staff) e appunto questi 3+1 della Sampdoria.

Il comunicato ufficiale della Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo.

