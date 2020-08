Filippo Inzaghi festeggia la promozione in Serie A con il Benevento

Secondo quanto riportato da RaiSport, un caso di positività al Coronavirus sarebbe stato registrato tra le fila del Benevento: il soggetto positivo sarebbe tra i calciatori convocati per il ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione, che la squadra sta svolgendo in Austria, a Seefeld.

Infatti il club campano precisa che “nel ritiro di Seefeld è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene“. Il Benevento ha vinto lo scorso torneo di Serie B guadagnando la promozione nel massimo campionato.

Gli esiti dei test sono stati comunicati ieri pomeriggio, ed il calciatore positivo, come detto, è asintomatico, risulta in buona salute ed è stato posto in quarantena. Conclude la nota del Benevento:

Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.

