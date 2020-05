Coronavirus, Repubblica: "Almeno 6 club di Serie A non pagano gli stipendi da gennaio"

Secondo il quotidiano in diverse società del massimo campionato sarebbe in atto un vero e proprio braccio di ferro tra la dirigenza e le squadre in merito al taglio degli ingaggi. E alcuni club - sempre secondo Repubblica - avrebbero colto l'occasione per esagerare e smettere di fatto di pagare i giocatori".

Un vero e proprio braccio di ferro tra alcuni club di Serie A (almeno 6) e i giocatori: tema del contendere la riduzione degli stipendi proposta dalle dirigenze delle società per fare fronte alla crisi economica provocata dall'emergenza Coronavirus. A delineare questo scenario è il quotidiano La Repubblica secondo cui, nelle squadre dove non è stato raggiunto un accordo, l'intenzione dei giocatori sarebbe quella di rinunciare al massimo a una settimana di ingaggio per ogni mese trascorso senza scendere in campo.



Di seguito l'articolo in questione pubblicato sull'edizione odierna (domenica 10 maggio) di Repubblica.

Quello che resta in bilico in Serie A è la questione stipendi. Che da qualche ora si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte, i calciatori hanno replicato alla volontà dei club di non versare due stipendi (4 in caso non si ritorni in campo) rispondendo che, al massimo rinunceranno al 25% di una mensilità. Tradotto: una settimana di salario

Molti sono disposti a sacrificare tutto aprile, a patto che quei soldi siano destinati a dilettanti e femminile: irricevibile, per i club che vorrebbero condividere il danno dell'interruzione dell'attività con i loro dipendenti

Molti, però, hanno colto l'occasione per esagerare: almeno 6 club di Serie A non pagano stipendi da gennaio. Dalla loro le regole che impongono i controlli su gennaio-febbraio alla fine di giugno. Di contro, il pressing degli atleti: per loro, nonostante la paura degli infortuni, tornare a giocare è anche una questione di soldi

