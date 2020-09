Doccia fredda per tutti gli appassionati di calcio che sperano - un giorno - di poter tornare allo stadio per vedere dal vivo le partite della loro squadra del cuore. Secondo le anticipazioni del quotidiano La Repubblica, infatti, il testo del nuovo Dpcm sull'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 contiene l'espressa previsione della chiusura degli stadi al pubblico almeno fino al 30 settembre: le nuove misure entreranno in vigore a partire da lunedì 7 settembre e non faranno altro che estendere la validità di quelle già esistenti.