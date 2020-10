Deve continuamente essere aggiornata la lista dei giocatori positiva al Covid-19 in Serie A. Dopo Antonin Barak (che ha effettuato i tamponi nel ritiro della sua nazionale, la Repubblica Ceca), altra tegola in casa Hellas Verona, in cui è arrivata ufficialmente la notizia della positività del centrale difensivo turco-tedesco Koray Günter. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'ambiente gialloblù, come Barak, anche il difensore sarebbe asintomatico. In ogni caso, la circostanza ha costretto l'Hellas a ritirarsi nella "bolla" di Peschiera del Garda, in cui la squadra resterà per qualche giorno. Ecco, qui di seguito, il comunicato ufficiale del club scaligero: