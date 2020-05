Cristiano Ronaldo, allenamento intensivo con CR Junior: "Tale padre, tale figlio"

Tutto l'orgoglio del campione portoghese nel postare un video che ritrae lui e suo figlio intenti ad allenarsi nella loro villa sui colli di Torino. In attesa di tornare a fare sul serio...

Gli allenamenti di gruppo sono previsti per il 18 maggio alla Continassa, ma Cristiano Ronaldo ha fretta di riprendere: ecco che su Instagram mostra i suoi palleggi con il figlio Cristiano Ronaldo Junior. "Tale padre, tale figlio: la felicità prima di tutto".

Piatto destro, piatto sinistro: non si può fare molto di più in questo momento, ma all'interno della sua villa sui colli di Torino CR7 morde il freno, in attesa di terminare la propria quarantena di 14 giorni (è tornato in Italia il 4) prima di potersi scatenare di nuovo sui campi della Serie A.

