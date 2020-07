Cristiano Ronaldo continua la rimonta per la Scarpa d'oro: ora è a -6 da Lewandowski

Con la doppietta all'Atalanta, l'attaccante della Juventus ha raggiunto quota 28 gol in campionato (in 28 presenze). Oltre ad essere andato a -1 da Immobile, in ottica conquista della classifica cannonieri, CR7 punta dritto alla Scarpa d'oro. Lewandowski ha un +6 in questo momento, ma Ronaldo ha ancora 6 partite a disposizione.

Da una parte Immobile che ha segnato solo due gol post lockdown, dall'altra un Cristiano Ronaldo che è tornato a macinare medie importanti. Con la doppietta all'Atalanta, infatti, sono 28 i gol in campionato - su 28 presenze - per l'attaccante portoghese che è andato a segno in tutte e 6 le gare giocate dalla ripresa. L'ex Real Madrid ha già fatto meglio della passata stagione, quando si era 'fermato' a quota 21 gol in campionato.

L'obiettivo primario di Cristiano Ronaldo è quello di vincere la classifica capocannonieri, diventando così il primo attaccante a conquistare questo premio in Premier League (una volta col Manchester United), nella Liga (3 volte con il Real Madrid) e in Serie A (con la Juventus appunto).

Ma non solo, viaggiando a queste medie - e con 6 gare ancora da disputare - Cristiano Ronaldo punta dritto alla Scarpa d'oro. Il portoghese oltre ad essere andato a -1 da Immobile si ritrova ora a -6 da Lewandowski che ha concluso la Bundesliga con 34 reti. Dovesse continuare a queste medie, CR7 potrebbe tentare il sorpasso per tornare a conquistare la Scarpa d'oro che gli manca dalla stagione 2014-2015. Il portoghese l'ha vinta 4 volte: una col Manchester United, le altre 3 con il Real Madrid.

La classifica aggiornata all'11 luglio 2020

Giocatore Gol/Punti Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 34 (68) Bayern Monaco** 2. Ciro IMMOBILE 29 (58) Lazio 3. Timo WERNER 28 (56) RB Lipsia** 3. Cristiano RONALDO 28 (56) Juventus 5. Erling HAALAND 29 (50)* Dortmund/Salisburgo** 6. Shon WEISSMAN 30 (45)* Wolfsberger** 7. Lionel MESSI 22 (44) Barcellona 7. Jamie VARDY 22 (44) Leicester 9. Romelu LUKAKU 20 (40) Inter 9. Pierre-Emerick AUBAMEYANG 20 (40) Arsenal

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi o Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultima volta che ha vinto un italiano è stato Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007; l'ultima volta che ha vinto un giocatore della Bundesliga è datata 1971-1972 con i 40 gol di Gerd Müller in una singola stagione (record assoluto di reti in una singola edizione del campionato tedesco).

