Cristiano Ronaldo e il super regalo a mamma Dolores: un Suv infiocchettato in garage

Il fuoriclasse portoghese della Juventus, in occasione della festa della mamma, ha deciso di fare le cose in grande e insieme ai suoi fratelli ha fatto trovare in garage a mamma Dolores una macchina e un mazzo di giori. E lei ha mostrato di apprezzare...

Una festa della mamma davvero indimenticabile per Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, che si trova da metà marzo a Madeira, ha comprato un regalo decisamente costoso e ingombrante per l'occasione: insieme ai suoi fratelli, infatti, CR7 ha fatto trovare in garage a mamma Dolores un Suv infiocchettato e un mazzo di fiori. Un gesto che la destinataria del regalo ha dimostrato di apprezzare. Sul proprio profilo Instagram ha infatti pubblicato la foto dell'auto e un messaggio: "Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti".

