Cristiano Ronaldo non sbaglia un colpo: destro perfetto e canestro coi piedi

Con una naturalezza clamorosa, il portoghese si prende un momento di relax alla Continassa e centra il bersaglio da discreta distanza, un canestro da tre punti di piede che diventa subito virale sui social. Immediata l'esultanza "Siuuu" in attesa del ritorno in campo con la Juventus.

Le puntate di "The Last Dance" avranno certamente ispirato Cristiano Ronaldo che, durante una pausa dell'allenamento con la Juventus alla Continassa, ha mostrato tutto il suo talento anche come giocatore di pallacanestro. Non con le mani, bensì con i piedi: il portoghese ha infatti sfoderato un gran canestro da distanza considerevole, una tripla, con un chirurgico destro. Pallone diretto al tabellone e ciuf, bersaglio centrato, con CR7 che ha esultato col classico "Siuuu"!

Una giocata degna di Stephen Curry o di Damian Lillard, due specialisti del tiro della distanza. A loro si potrebbe aggiungere anche Ronaldo che si diletta col basket in attesa di tornare a segnare, e ad esultare, sul campo dal calcio.

