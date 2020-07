Cristiano Ronaldo vs Immobile: la sfida del gol di Juventus-Lazio, fra capocannoniere e Scarpa d'Oro

Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo sono pronti a caricarsi sulle spalle i propri destini assieme a quelli di Lazio e Juve. Tra il dovere collettivo e l'orgoglio personale, i due bomber sono alla caccia del titolo di capocannoniere di Serie A e della Scarpa d'Oro. Se entrambe si ergeranno a quota 30 gol, diventeranno i primi due a riuscirci dai tempi di Nordahl-Nyers che ci riuscirono nel 1950-51.

Juventus-Lazio di questo lunedì farà scontrare due marziani dell’area di rigore. Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo, 29 e 28 reti in campionato, una pianura desertica che li separa dagli altri marcatori.

Dal collettivo all'individuale: l'agenda fittissima di Ciro e Cristiano

La partita di Torino sarà una battaglia collettiva e un elogio individuale, perché Ciro e Cristiano hanno un’agenda fittissima in questo finale di campionato: risollevare le proprie squadre dal buio e dalle incertezze post-Covid, aggiudicarsi il premio di capocannoniere e inseguire il miraggio scintillante della scarpa d’oro. Quest’ultima, al momento, risiede salda nelle mani di Robert Lewandowski, che ha chiuso la stagione con 34 reti. Ma Ciro e Cristiano sono lì, a ridosso dei 30 centri. Non succedeva dalla stagione 1950-1951 che la Serie A potesse vantare due giocatori con più di 30 reti: quell’anno furono Nordhal (Milan) e Nyers (Inter). Proprio altri tempi. Il record di 36 gol realizzato da Higuain con la maglia del Napoli sembra ancora inavvicinabile con sole 5 partite a disposizione, ma mai dire mai.

Tutto da perdere e tutto da guadagnare

Quella di Torino sarà una partita afosa, e di sicuro non facile per le due punte: il rischio di eclissarsi per carenza di palloni (che sono ossigeno) è reale, e i due dovranno prima di tutto sacrificarsi per la squadra. Entrambi hanno qualcosa da perdere; Immobile difende il trono di capocannoniere opponendosi alla stanchezza dei muscoli, sapendo che chi lo insegue ha ben più chiara la strada che lo aspetta: CR7 ha già vinto 4 scarpe d’oro, la prima con il Manchester United nel 2007-2008, poi una tripletta griffata merengue nel 2010-2011, 2013-2014 e 2014-2015. E pure il vento sembra gonfiare la vela di Cristiano Ronaldo: dopo una stagione di rodaggio (ammesso che si possa parlare di rodaggio con 21 gol in campionato), il portoghese è riuscito a cucire un feeling ottimale con il campionato italiano e il suo pragmatismo di difficile interpretazione. Su azione o su rigore, il flusso dei suoi gol continua imperterrito anche dopo la pausa per Coronavirus: 7 reti nelle 7 di A post-covid, 17 negli ultimi 19 match.

Stessa cosa non si può dire per Ciro Immobile: media realizzativa stratosferica prima dell’interruzione (26,73%) e un calo significativo al ritorno (10,53%). Un dato che riflette la forma generale della squadra biancoceleste. Ma Ciro non è l’unico a sentire la pressione: CR7 vorrà rispondere alla notizia pervenuta dalla penisola iberica, che lo ha avvisato di un Messi padrone in Liga; settimo premio Pichichi (che assegna il capocannoniere in campionato), mai nessuno come lui. E di scarpe d’oro, Leo ne ha vinte 6. E in una stagione in cui l’argentino è fermo a soli 25 gol in Liga, CR7 vorrebbe approfittarne per accorciare le distanze.

*Rendimento di Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo nella Serie A 2019/2020.

GIOCATORE PARTITE GIOCATE GOL % REALIZZATIVA PRE-COVID % REALIZZATIVA POST-COVID GOL IN AREA GOL SU RIGORE TIRI A PARTITA SEGNA UN GOL OGNI... Ciro Immobile 32 29 26,73% 10,53% 28 11 3,8 94' Cristiano Ronaldo 29 28 16,15 % 15,91 % 26 11 6,0 91'

Ma Guardando il rovescio della medaglia, i due bomber hanno tutto da guadagnare...

Ciro a un passo dai Grandi laziali e da sè stesso

A Immobile manca un solo gol per superare il record personale di 29 reti stabilito nel 2017-2018. L’attaccante biancoceleste affila i denti ed aguzza gli occhi, perché la genealogia dei più grandi attaccanti laziali non sembra più così intoccabile: i suoi gol con la maglia laziale ammontano a 118 (in tutte le competizioni), e attualmente si posiziona quarto nella classifica all-time dei bomber laziali: davanti a lui solo Chinaglia (122), Signori (127) e Piola (149). Senza contare che Immobile si è dimostrato un centravanti famelico contro la Juve: 5 gol segnati da ex, tra cui due doppiette in maglia biancoceleste che hanno portato ad altrettante vittorie.

*Classifica storica marcatori Lazio

GIOCATORE STAGIONI ALLA LAZIO GOL Piola 1934-1943 149 Signori 1992-1998 127 Chinaglia 1969-1976 122 Immobile 2016-2020 118 Giordano 1975-1985 108 Rocchi 2004-2013 105 Pulcinelli 1940-1943/ 1945-1955 78 Garlaschelli 1972-1982 64 Pandev 2004-2009 64 Klose 2011-2016 63

Cristiano e i record in tinta bianconera

Ronaldo dal canto suo, è già riuscito ad intascarsi un paio di vittorie personali: primo giocatore bianconero a rompere il muro dei 25 gol in Serie A dopo Omar Sivori nel 1961. Altro record conquistato dal portoghese riguarda il numero di gol segnati in 3 campionati diversi (Premier League, Liga e Serie A): nessuno prima di lui aveva mai segnato 25 gol in tutti questi campionati. Un mostro che si adatta a qualsiasi condizione, sia essa climatica o tattica. E il segreto che porterà Ciro e Cristiano a sfoggiare un altro titolo di capocannoniere è proprio questo: flessibilità, sudore, sacrificio. Solo così si può ricavare freddezza sottoporta evitando un surriscaldamento dettato da condizione fisica e temperature proibitive.

