Cutrone salva la Fiorentina al 96'; anche il Parma pareggia nel recupero. Torna al gol Quagliarella

Finali pazzi di Serie A con la Fiorentina che evita il ko in casa contro il Verona grazie al gol di Cutrone al 96', dopo il vantaggio iniziale di Faraoni. Anche il Parma pareggia in extremis con le reti di Kurtic e Inglese, rimontando dopo lo 0-2 del Bologna. La Sampdoria sbanca Udine 3-1, mentre il Lecce impatta a Cagliari 0-0 con due pali.

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (18' Faraoni; 90+6 Cutrone)

Il Verona passa in vantaggio grazie a una mezza rovesciata di Faraoni su scucchiaiata di Amrabat nel primo tempo, ma Cutrone sul filo di lana acciuffa il pari sfruttando l'assist di Chiesa. Al Franchi finisce 1-1, punto che serve più alla Fiorentina in ottica salvezza rispetto a un Hellas che conservava ancora velleità europee.

Parma-Bologna 2-2 (3' Danilo, 16' Soriano; 90+3 Kurtic, 90+5 Inglese)

Incredibile partita al Tardini. Al 90' sembrava tutto perso per il Parma: una partita non certo bella dei ducali, praticamente mai pericolosi dalla parte di Skorupski. Dall'altra parte un buonissimo Bologna, preciso in difesa e cinico in attacco. Un 2-0 che non sembrava essere messo in discussione: al 4' il colpo di testa di Danilo, poco dopo il gol dal limite di Soriano portano al doppio vantaggio gli ospiti. Poi il clamoroso epilogo in tre minuti. Al 93' Kurtic accorcia le distanze su corner; a tempo scaduto una palla buttata in mezzo trova l'indecisione tra Skorupski e Tomiyasu e il rientrante Inglese trova un clamoroso pareggio. 2-2 quindi il finale. Ducali che tornano a fare punti dopo 4 sconfitte di fila e salgono a 40, Bologna a 42 e decimo in classifica.

Udinese-Sampdoria 1-3 (37' Lasagna; 45+1 Quagliarella, 84' F.Bonazzoli, 90+3 Gabbiadini)

Termina 3-1 per la Sampdoria il match chiave per la lotta salvezza alla Dacia Arena. Un gran gol di Lasagna sblocca la partita nel momento migliore per i blucerchiati. Ma gli ospiti possono contare su Fabio Quagliarella, che allo scadere della prima frazione pareggia la partita con un vincente destro al volo dall'interno dell'area di rigore. Dopo una ripresa tutto sommato tranquilla, nel finale succede di tutto: una magia di Bonazzoli in rovesciata porta avanti la Samp, poco dopo pareggia Nuytinck su indecisione di Audero, ma c'è tocco di mano. Valeri annulla la rete con l'on-field review e Gabbiadini chiude il match nel recupero: successo fondamentale per Ranieri, che agguanta proprio l'Udinese a quota 35 punti.

Cagliari-Lecce

Il Lecce ci prova, ma torna a casa dalla Sardegna Arena con un solo punto. Notizia negativa per la truppa di Liverani che così scivola di nuovo in zona retrocessione a causa della vittoria del Genoa contro la SPAL. Nulla è ancora perduto, visto che i salentini sono ancora a -1 dai rossoblu ma c'è da recriminare per quanto accaduto a Cagliari. Pericoloso il solito Simeone, ci prova anche Ragatzu, ma è il Lecce ad avere le occasioni migliori con i pali da due passi colpiti da Babacar e Mancosu, più qualche parata degna di nota eseguita da Cragno. Si fanno sentire anche gli infortuni: ben tre nel primo tempo. Uno di questi è proprio Nainggolan, fuori per ko anche Falco e Calderoni.

La classifica dopo 32 giornate

Juventus 76 punti, Lazio 68, Atalanta 67, Inter* 65, Roma 54, Napoli* 51, Milan* 49, Sassuolo 46, Hellas Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria e Udinese 35, Torino° 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, SPAL 19.

*con una gara in meno

