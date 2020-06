D'Aversa: "Ho contratto il Covid, avevo paura per la mia famiglia"

L'allenatore del Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul Coronavirus e sulla paura provata in quei momenti per la sua famiglia.

Anche l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha avuto il Covid-19 come Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole a Parma Today:

Ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la SPAL. Niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no, cosa accertata solo dai test sierologici effettuati in questi ultimi giorni. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, cosa che mi succede ogni anno

Champions League Gasperini replica al Valencia: "Polemica offensiva. Ho rispettato tutte le norme di sicurezza" 04/06/2020 A 16:44

D'Aversa ha poi aggiunto:

Ho avuto paura non tanto per me stesso ma per i miei cari, per i miei genitori, per la mia famiglia, per mia moglie e per i bambini. Ma per fortuna è andato tutto bene. Il calcio è passato in secondo piano. Non ce la facevo mentalmente a concentrarmi sul calcio quando vedevo determinate situazioni. La gente moriva a causa di questo virus. Alcune città sono state colpite in maniera devastante. Ho pensato di più alla vita privata e alla salute familiare. Siamo arrivati tutti quanti impreparati ed è anche comprensibile

D'Aversa racconta il suo punto di vista come cittadino italiano: "Dal punto di vista sportivo si è fatta un po’ di confusione, dal punto di vista di cittadino italiano avrei voluto avere la possibilità di fare un tampone a prescindere dalla categoria alla quale si appartiene. Credo che a ogni cittadino italiano si debba dare la possibilità di fare un tampone, capire cosa si ha. Io sono rimasto nel dubbio sul fatto che potessi averlo oppure no. Per fortuna siamo stati responsabili, perché altrimenti avrei potuto mettere in difficoltà altre persone. Adesso è inutile far polemica, ma mi auguro che quanto successo possa farci migliorare su tanti aspetti, perché tutti quanti paghiamo le tasse e tutti dobbiamo godere degli stessi diritti a prescindere dal ruolo svolto".

Play Icon WATCH D'Aversa: "Kulusevski per il suo bene deve finire l'anno qua, poi sarà pronto per un grande club" 00:01:21

Champions League Il Valencia chiede l'intervento dell'Uefa: "Irresponsabile il comportamento di Gasperini" 03/06/2020 A 10:17