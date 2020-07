La Juventus vince con tre magie dei suoi fuoriclasse, l'Atalanta blinda il posto Champions, l'Inter ritrova el Nino Maravilla, bene Sassuolo e Verona. Milan poco cinico a Ferrara, crolla la Fiorentina, il Brescia ha mollato. Malissimo l'arbitraggio di Lecce-Sampdoria.

Voto 10...alle perle di Dybala, CR7 e Douglas Costa

Il mancino di Paulo Dybala dopo una serpentina mozzafiato, il destro potente di Ronaldo dopo un'accelerazione feroce, la parabola di Douglas Costa dopo un doppio passo al limite. Tre gol stupendi che valgono tre punti per la Juventus di Sarri. A Genova i bianconeri hanno dato chiari segnali di ripresa e hanno legittimato la leadership grazie alle giocate dei loro fuoriclasse e a una buona prova corale. Ottimo modo di avvicinarsi al derby.

Voto 9... alla Dea che ne infila nove di fila

Nove vittorie di fila tra campionato (sette consecutive, record nella storia del club) e Champions (con qualificazione ai quarti di finale). I limiti per il gruppo nerazzurro non esistono, tanto che il Napoli é stato gestito e sconfitto grazie ad un solo quarto d'ora di ritmo gasperiniano. Una formazione matura, forte, che ha ricambi e che si diverte. Quarto posto blindato (e meritato).

Voto 8...al set chiuso dall'Inter e alla rinascita del Nino Maravilla

Il Brescia é ultimo in classifica, ma un 6-0 non si ottiene mai per caso. L'Inter di Antonio Conte si regala un mercoledì di gioia e offre una prestazione decisamente più convincente rispetto a quella di Parma. Una vittoria che dá morale, in cui sono andati a segno sei giocatori diversi e che ha dato respiro ad alcuni titolarissimi, tenuti a riposo in vista dei prossimi impegni. Tra le note più liete per il tecnico pugliese c'é Alexis Sanchez, tornato in versione "Nina Maravilla" e vera nuova arma per i nerazzurri (United permettendo).

Conte: "Più spazio per Sanchez? Sono cazzate, mi viene da ridere"

Voto 7...a Sassuolo e Verona, che segnano, vincono e divertono

La truppa di De Zerbi vince 3-1 a Firenze, quella di Juric piega 3-2 il Parma di Kulusevski. Due vittorie convincenti, frutto di un calcio offensivo, divertente, sfrontato. La salvezza per i neroverdi sembra essere ormai una pratica archiviata, per l'Hellas invece rimane il sogno Europa League, ancora a portata e distante un solo punto. Due realtá diverse, ma con la stessa filosofia, che potranno sfruttare il prossimo mese per togliersi delle soddisfazione e preparare al meglio la prossima stagione.

Mattia Zaccagni e Matteo Pessina: i match winner del successo dell'Hellas contro il Parma, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 6...a Bologna e Cagliari, serene e felici

In primavera solitamente si chiama "biscotto", in estate probabilmente "gelato". In sostanza Bologna e Cagliari al Dall'Ara hanno giocato una partita a briglia sciolta e senza pressioni, provando a vincere, ma accontentandosi alla fine del classico punto a testa che fa sempre bene, al morale e alla classifica. Serenità e leggerezza, per due squadre che hanno comunque disputato un ottimo campionato.

Voto 5...alla mira del Milan e a quei 39 tiri

Dopo una prima mezz'ora confusionaria e molle, la reazione é arrivata e la prestazione anche. Il rientro di Ibrahimovic ha inoltre aumentato la qualitá dell'attacco rossonero ed é arrivata nel finale la rimonta per il 2-2 finale. Il problema é che il Milan a Ferrara ha calciato 39 volte, segnando di fatto una rete (la seconda é un autogol) e tornando a manifestare il problema del poco cinismo. Mira sballata, punti buttati e ora la Lazio...

39 tiri, 66% di possesso palla e superiorità numerica per quasi un'ora: i numeri di SPAL-Milan 2-2

SPAL MILAN Tiri totali 4 39 Tiri in porta 3 12 Parate 8 1 Possesso palla 34% 66% Corner 3 17 Occasioni da gol 2 8 Passaggi completati 181 518

Voto 4...a Diego Perotti e a un fallo incomprensibile

Ingiustificabile, senza senso, immotivata. Alla mezz'ora del primo tempo Diego Perotti, con la fascia di capitano al braccio, entra in modo scomposto su Rodrigo Becao, rimediando un inevitabile cartellino rosso. Roma in 10 uomini, sotto di un gol e massacrata da un gesto folle di uno dei suoi giocatori piú tecnici. Insufficienza grave.

Voto 3...alla Fiorentina che deve stare attenta

Un pareggio e due sconfitte post lockdown, che fanno seguito a due pareggi pre lockdown. Il ritmo della Fiorentina di Iachini e tutt'altro che rassicurante. La zona "calda" dista solo sei punti, ma é soprattutto l'involuzione di alcuni giocatori (giovani e non) della squadra viola a preoccupare. Urge una ventata d'entusiasmo e d'incoscienza, una scossa che nemmeno il ritorno di Ribery ha portato.

Voto 2...a Vicari, sfortunato ma incauto

La SPAL aveva resistito, compatta, in 10 uomini. Una prova di squadra, in totale sofferenza, contro un Milan nettamente superiore. Ma poco prima del fischio finale ci ha pensato una scivolata maldestra di Vicari a spegnere i sogni ferraresi e a regalare il 2-2 ai rossoneri. Un'autorete sfortunata, ma anche dovuta a un intervento incauto e imprudente, che un difensore con esperienza come Vicari non avrebbe dovuto effettuare. Per la SPAL si mette male.

La disperazione di Vicari per l'autogol nel recupero di SPAL-Milan Credit Foto Getty Images

Voto 1...al Brescia, che forse ha mollato

Sei gol subiti, con un atteggiamento passivo, zero grinta. Una resa evidente. Il Brescia di San Siro pare avere accusato le rimonte subite da Fiorentina e Genoa. Nemmeno i tanti giovani schierati da Lopez (Tonali incluso) hanno dimostrato la voglia di mettersi in mostra tipica in chi vuole emergere. Ultimo posto in classifica, otto punti di distacco dalla zona salvezza e la sensazione che sia giá tutto finito.

Voto 0...all'arbitraggio di Rocchi a Lecce

Non vede la pedata di Bonazzoli al volto di Donati, assegna tre rigori, due dei quali molto molto discutibili, non controlla il gioco e prende decisioni sballate. Il fischietto fiorentina ha vissuto una serata nera al Via del Mare di Lecce, inficiando di fatto l'esito di un'importantissima sfida salvezza. Non ci siamo. Male lui e male chi al VAR non l'ha aiutato.

