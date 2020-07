Da 0 a 10, il Pagellone della 33a giornata di Serie A: la Juve balbetta, Samp e Ranieri da applausi

I bianconeri pareggiano e perdono terreno da Inter e Atalanta. Ranieri e la Samp praticamente salvi, Belotti in formissima. Bene le milanesi, mentre la Lazio non é piú pericolosa. Cagliari e Parma giá in vacanza?

Voto 10...al dodicesimo e tredicesimo uomo dell'Atalanta

Mario Pasalic e Ruslan Malinovskyi. Sono loro, insieme a Muriel, le risorse vitali di Gasperini, gli assi nella manica che stanno facendo la differenza in questa stagione. Partendo dalla panchina o giocando titolari, sono quei giocatori stabili nelle rotazioni della Dea, che mantengono altissimo il tasso tecnico e permettono agli altri big di rifiatare. Tripletta di Pasalic e gol (con due assist) di Malinovskyi contro il derelitto Brescia. Un 6-2 spumeggiante che tiene l'Atalanta a ridosso del secondo posto. Avere la panchina lunga e saperla sfruttare al meglio.

Serie A Marotta sul mercato: "Discorsi prematuri su Sanchez, Lautaro per ora ce lo godiamo" DA 12 ORE

LEGGI ANCHE: Il report di Atalanta-Brescia 6-2 I Le pagelle di Atalanta-Brescia 6-2: Pasalic mortale, Malinovskyi devastante

Play Icon WATCH Gasperini: "Siamo vicini all'obiettivo. Muriel? Poteva restarci secco, ma ha la testa dura!" 00:02:08

Voto 9...alla Sampdoria, a Gabbiadini e a Claudio Ranieri

Altra vittoria e +9 sulla zona retrocessione. Il 3-0 al Cagliari toglie di fatto la Sampdoria dalla lotta salvezza e apre spiragli per un finale di campionato libero dai cattivi pensieri. Il lavoro di Ranieri é stato eccellente (alla 9a giornata prese i blucerchiati all'ultimo posto con appena 6 punti), anche nella recente gestione di Bonazzoli, Gabbiadini e Quagliarella. Menzione a parte la merita proprio Manolo, arrivato in doppia cifra e tornato il giocatore ammirato diversi anni fa proprio sulla sponda blucerchiata di Genova. Bravi tutti.

LEGGI ANCHE: Il report di Sampdoria-Cagliari 3-0 I Le pagelle di Sampdoria-Cagliari 3-0: Bonazzoli "galattico", Jankto uomo-assist; diastro Pisacane

Tinkerman Ranieri: solo Pioli e Gattuso hanno fatto meglio di lui subentrando a stagione in corso!

Punti (Partite) Punti a partita Stefano Pioli (Milan) 52 (30) 1,73 Gennaro Gattuso (Napoli) 46 (24) 1,92 CLAUDIO RANIERI (Sampdoria) 32 (26) 1,23 Luca Gotti (Udinese) 29 (25) 1,16

Voto 8...al Gallo Belotti, trascinatore del Toro ormai salvo

Quando un attaccante fa la differenza. Andrea Belotti, da capitano vero, si é caricato sulle spalle il Torino e nel post-Covid lo ha trascinato a suon di gol fuori dalla zona retrocessione e lontano dal terz'ultimo posto. Sette gare di fila a segno, 16 reti in campionato e altra prestazione maiuscola contro il Genoa. Il Gallo d'estate vola e questo fa anche ben sperare Mancini in vista dell'Europeo 2021.

LEGGI ANCHE: Il report di Torino-Genoa 3-0 I Le pagelle di Torino-Genoa 3-0: Belotti stellare, domina Nkoulou, male Pandev

Gol + assist in Serie A dalla ripresa post lockdown: Belotti segna come CR7!

Gol (assist) Totale C.RONALDO (Juventus) 7 (2) 9 BELOTTI (Torino) 7 (1) 8 SANCHEZ (Inter) 2 (6) 8 CALHANOGLU (Milan) 3 (4) 7 CAPUTO (Sassuolo) 4 (3) 7 LASAGNA (Udinese) 6 (0) 6

Voto 7...Inter e Milan, che vincono e convincono

Tutto facile per i nerazzurri in casa della SPAL, gran secondo tempo dei rossoneri con il Parma. Da quando é ripartito il campionato solo l'Atalanta ha ottenuto piú punti delle milanesi. L'Inter di Conte guarda sorniona la Juventus, attendendo passi falsi inaspettati. Il Milan tiene d'occhio la Roma, per magari evitare il preliminare di Europa League. Un finale che puó ancora regalare sorprese, per entrambe.

LEGGI ANCHE: Il report di Milan-Parma 3-1 I Le pagelle di Milan-Parma 3-1: super Kessie, grande partita di Calhanoglu

Play Icon WATCH Pioli: "Ibra è un riferimento per questo Milan, Kessié sta facendo prove incredibili" 00:01:06

Voto 6...alla Roma, che non entusiasma, ma vince ancora

Parma, Brescia e Verona. Terza vittoria di fila della Roma, che non entusiasma, non domina, ma pur con qualche defezione pesante (Smalling su tutti) conferma di aver ripreso la strada giusta. La squadra di Fonseca ora é quinta in solitaria e vuole blindare la qualificazione ai gironi della prossima Europa League proprio prima di giocarsi le proprie chance in questa Europa League. Cresce Ibanez, convince il solito Veretout, timbra Dzeko. Un passo alla volta.

LEGGI ANCHE: Il report di Roma-Verona 2-1 I Le pagelle di Roma-Verona 2-1: Mkhitaryan giocoliere, Zaccagni funambolo della trequarti gialloblù

Veretout e Dzeko, Roma-Verona, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Voto 5...alla Juventus, che concede davvero troppo

16 tiri subiti nel primo tempo, sette parate di Szczesny, che chiude il match del Mapei Stadium da migliore in campo. Sassuolo-Juventus 3-3 ha messo in evidenza ancora una volta i problemini della capolista, che ora ha un vantaggio di 6 punti sull'Inter e di 7 sull'Atalanta. Sono ancora tanti a cinque giornate dal termine, ma in ottica Champions League le fragilità difensive dei bianconeri non possono lasciare sereno mister Sarri. Tre partite di fila senza vincere e incassando 9 gol (non accadeva in campionato dalla stagione '61-62!) in casa Juve sembrano tantissime, viste le abitudini: ora Lazio e Udinese per tentare di uscire da questa mini crisi e ottenere i punti necessari a conquistare il nono titolo consecutivo. Non sará una passeggiata.

LEGGI ANCHE: Il report di Sassuolo-Juventus 3-3 I Le pagelle di Sassuolo-Juventus 3-3: Szczesny salva i bianconeri, Berardi sempre più trascinatore

Voto 4...alla vena realizzativa della Lazio

60 gol prima del lokcdown, soltanto otto nelle sette gare dopo la ripresa. Due reti segnate nelle ultime quattro. Dov'é finita la macchina da guerra biancoceleste? Dove é finito Ciro Immobile? La squadra di Inzaghi ha perso pericolositá e capacitá di fare male nel momento opportuno. Vedremo se contro la Juventus, battuta giá due volte in stagione, arriverá un cambio di rotta o se il trend negativo proseguirá.

LEGGI ANCHE: Il report di Udinese-Lazio 0-0 I Le pagelle di Udinese-Lazio 0-0: Immobile e Caicedo non ci sono, il migliore è De Paul

Play Icon WATCH Lazio, Inzaghi: "Nessuno mi tocchi il mio gruppo, se avessi avuto a disposizione gli infortunati..." 00:01:54

Voto 3...al Cagliari in vacanza

Si sa che in Sardegna d'estate il clima é euforico e che la meravigliosa isola del Mediterraneo é ideale per qualsiasi tipo di vacanza, ma il Cagliari di Zenga pare essersi immerso un po' troppo intensamente nella stagione balneare. Squadra mentalmente e fisicamente in vacanza, come testimonia la pessima prestazione di Genova. Quattro partite di fila senza gol segnati, poi, iniziano ad essere tantine.

Appena tre punti nelle ultime 5 partite per il Cagliari di Zenga (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Voto 2...al Parma post lockdown

Cinque sconfitte e un pareggio acciuffato nel recupero nelle ultime sei giornate. Anche il Parma ha mollato e pare aver cominciato le vacanze in anticipo. Un peccato, vista la prima splendida parte di stagione in cui, grazie alle invenzioni di Kulusevski e Gevinho e agli exploit di Cornelius, aveva per lunghi tratti impressionato.

Voto 1...a Genoa e Lecce, che domenica si giocano tutto

1-3 in casa con la Fiorentina e 0-3 in casa del Toro. Lecce e Genoa perdono, si staccano dal treno salvezza e sono consapevoli di doversi sfidare a vicenda per evitare il terz'ultimo posto che significa retrocessione. Domenica Genoa-Lecce é giá decisiva, per due squadre fragili e che subiscono troppo. Salentini a 29, liguri a 30. Ci saranno emozioni.

LEGGI ANCHE: Il report di Lecce-Fiorentina 1-3 I Le pagelle di Lecce-Fiorentina 1-3: Ribery un gioiello, Chiesa e Cutrone protagonisti

Davide Nicola, allenatore del Genoa si gioca tutto contro il Lecce nello scontro salvezza, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 0...al Brescia, sommerso e naufragato

6-2 dall'Atalanta, dopo lo 0-3 con la Roma. La zona salvezza dista ormai 9 punti e a cinque turni dalla fine la squadra lombarda ha definitavamente abdicato. L'importante, adesso, é evitare figuracce e chiudere in maniera degna una stagione davvero storta. Sommergere del tutto non rappresenterebbe un modo corretto di salutare la categoria.

Play Icon WATCH Sarri: "Alla Juventus manca continuità, siamo passivi ma non è un problema fisico" 00:01:25

Serie A Kessie: "Non mi muovo dal Milan, qui sto bene. Al Parma il mio gol più bello" DA 16 ORE