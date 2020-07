Da 0 a 10, il Pagellone della 34a giornata di Serie A: Milan funambolico, che crollo il Parma

La Juventus mette le mani sullo Scudetto, ancora benissimo i rossoneri di Pioli. Ranieri ha salvato la Samp e aspetta il derby con il Genoa. Il Parma in picchiata totale, il Sassuolo si specchia troppo, il Lecce ha finito i bonus

Voto 10...alla Juventus che mette le mani sullo Scudetto

Match-point sfruttato. La Juventus di Maurizio Sarri batte la Lazio 2-1 e compie un passo decisivo verso il nono Scudetto di fila. I pareggi di Atalanta e Inter, infatti, lanciano i bianconeri in fuga verso il titolo, che potrebbe arrivare già giovedì a Udine. La Juve si é dimostrata superiore a una Lazio incerottata e senza troppi elementi importanti e, guidata dalle solite giocate della coppia Ronaldo-Dybala, ha piegato la resistenza biancoceleste. 80 punti, vittoria numero 25, undicesima partita di fila con almeno due gol segnati. La favorita ha fatto il vuoto e ora prepara la festa.

Voto 9...al funambolico Milan di Pioli

Cinquina al Bologna, show sul piano del gioco, affiatamento da squadra vera, con Rebic, Hernandez, Calhanoglu e Ibrahimovic straripanti. Il Milan prolunga il suo magic moment e ammalia i suoi tifosi con un'altra prestazione sublime. Formazione collaudata, meccanismi ormai chiari, fiducia nel tecnico e obiettivo Europa League ben fisso in testa. I rossoneri adesso incantano e convincono. E se anche Pioli come sembra verrá sostituito, ha sicuramente costruito delle basi, tecniche e tattiche, sulle quali lavorare per il futuro.

Voto 8...a Sir Claudio Ranieri

Applausi a scena aperta per come ha riassettato la Sampdoria, per come l'ha tirata fuori dalla palude in cui si era affossata e per come ha gestito la situazione. Carisma, esperienza, volontá e idee. Ranieri resta un ottimo allenatore, un grande coniscitore di calcio e una brava persona.Il 2-3 di Parma porta la sua Samp a quota 41 e spalanca le porte per un finale sereno e in crescendo. Ora il derby che, conoscendo la sua sagacia, vorrá vincere a tutti i costi. Come on Sir Claudio.

Voto 7...alla Fiorentina di Iachini, tornata ad essere squadra

Quinto risultato utile di fila, terza vittoria nelle ultime due settimane, compattezza ritrovata. La Fiorentina di Iachini, guidata dalla classe di Ribery, sta chiudendo in modo piú che dignitoso un campionato altalenante, nel quale in ogni caso si sono messi in mostra talenti come Castrovilli e Vlahovic. La vena realizzativa di Cutrone e una soliditá difensiva convincente sono le principali note positive di questo mini filotto viola. Buoni segnali per la prossima stagione.

Voto 6...al Genoa, che vince un match cruciale

Tra i brividi, grazie a un'autorete finale, senza entusiasmare. Sono comunque tre punti vitali quelli ottenuti dal Genoa nello scontro diretto con il Lecce al Ferraris. Un piccolo grande passo verso la salvezza, che é ancora ben distante dall'essere certa. La maggior qualitá a disposizione di Nicola ha fatto la differenza e ora il derby, contro la rivale cittadina in formissima, potrà dare ulteriori risposte. Guai a sentirsi tranquilli e a pensare che il Lecce abbia mollato.

Voto 5...alla condizioni della Lazio

Nessuna colpa a preparazione o a gestione delle risorse. La Lazio é stata fortemente penalizzata dagli infortuni (non strettamente muscolari come Lulic, Leiva, Correa) e giocando ogni tre giorni ha perso lo smalto della prima parte di campionato. La sconfitta di Torino la relega al quarto posto e conferma il crollo di condizione post lockdown, di una squadra che ha perso pian piano pezzi e coesione. Giocarsi una partita cosí importante senza 5/6 titolari diventa proibitivo e il 2-1 finale rende anche merito all'orgoglio di una formazione che comunque chiuderá con un bilancio positivo la sua stagione.

Voto 4... al Sassuolo, che a Cagliari si specchia troppo

Per un tempo eccellente, sulla scia dell'ottima prestazione esibita contro la Juventus, con meccanismi collaudati e un possesso continuo e soffocante. Poi i leziosismi, i dribbling fini a sé stessi (vero Boga?), i passaggini. E, nonostante il Cagliari in 10 uomini, il gol di Joao Pedro a sancire il pareggio finale. Il Sassuolo ferma la sua rincorsa all'Europa League e torna a fare i conti con un problemino datato: quando si piace troppo, finisce per rovinare tutto.

Voto 3...al Bologna senza energie

"Abbiamo perso meritatamente, abbiamo fatto una figuraccia, non c'é niente da salvare oggi". Sinisa Mhajlovic non si é nascosto dopo le cinque sberle ricevute a San Siro. Il Bologna ha subito una sconfitta netta, che ha quasi varcato i confini dell'umiliazione. Annientato, dominato, senza alcuna replica, in totale controtendenza con lo spirito del suo allenatore e di un gruppo che ha sempre lottato. La benzina potrebbe essere finita prima del previsto.

Voto 2...al giovane Carboni, che deve darsi una calmata

Classe 2001, lanciato da Zenga, orgoglio del Cagliari. In sei presenze peró sono arrivate due espulsioni e quattro ammonizioni. Interventi evitabili, in zone di campo non nevralgiche, spesso in ritardo e per l'incapacitá di frenarsi. Carattere e personalità non mancano, ma deve respirare un attimo e iniziare a ragionare. Con queste medie non ci resta a lungo in Serie A.

Voto 1...al Lecce, poco fortunato ma anche troppo sbilanciato

Ci risiamo. Nel momento piú importante, non arriva mai il risultato atteso. La stagione del Lecce resta ricca di rimpianti, con quella sensazione di amarezza insita in chi sa che in qualche modo avrebbe potuto fare qualcosa in piú. Non é ancora finita, ma il ko di Genova, per come é arrivato, rischia di far crollare il morale della truppa pugliese. Brescia, Bologna, Udinese e Parma: quattro gare da giocare alla morte per mantenere la categoria e raggiungere l'obiettivo. In bocca al lupo.

Voto 0...a un Parma in picchiata

Fortuna che il vantaggio costruito nel girone d'andata era cospicuo. Il Parma é rimasto fermo a marzo e dopo il lockdown di fatto non si è più presentato in campo. L'ultima debacle parla di una rimonta subita in casa, dopo essere andato in vantaggio 2-0 contro la Samp. 2-3 e sesta sconfitta nelle ultime sette (la settima é stata evitata grazie a due gol nel recupero contro il Bologna). Dalla terz'ultima ci sono ancora 11 punti di margine e quindi la salvezza non é in discussione, ma è davvero un peccato aver cestinato una buona stagione in questo modo.

