Da Atalanta-Lazio agli obiettivi di Inter e Roma: un mercoledì da leoni per chiudere la 27a giornata

I tre match che completano il primo vero turno di Serie A post lockdown hanno tante carne al fuoco e diverse storie da raccontare.

La Serie A ha lentamente rialzato la testa. Non sarà il calcio vero e per forza di cose lo spettacolo è stato spesso mediocre, ma gli obiettivi in palio restano e il tour de force che si chiuderà ad agosto è appena cominciato. E nella tre giorni su cui è spalmata la prima vera giornata post lockdown, la 27esima, è proprio l’ultima ad offrire gli spunti più interessanti. Per un mercoledì da leoni da seguire dall’inizio alla fine.

Atalanta-Lazio da brividi

Una partita in cui può davvero succedere di tutto. Vi ricorderete dell’andata, quando la squadra di Simone Inzaghi si ritrovò sotto 0-3 alla fine del primo tempo, in casa per di più. Quella squadra seppe rovesciare un match già chiuso e acciuffare il pareggio allo scadere. Ma più che il punticino fu la consapevolezza dei propri mezzi a trasformare in una squadra da titolo i biancocelesti, che da allora hanno infilato 16 vittorie in 18 giornate, senza più perdere. La Lazio arriva al Gewiss Stadium con l’obiettivo di rispondere alla Juve e riportarsi a -1, ma priva di pedine importanti come Lulic, Lucas Leiva, Luiz Felipe e Marusic. Dall’altra parte, però, c’è un Atalanta che ha ripreso a suonare il suo spartito come se non avesse mai smesso. Dal 7-2 al Lecce all’ultima giornata prima della sosta al 4-1 al Sassuolo di domenica. La banda Gasperini viaggia che è un piacere e non ha nessuna intenzione di abbandonare la zona Champions. Da segnalare la squalifica di Pasalic e i dubbi sul rientrante Ilicic. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma dai due migliori attacchi del campionato (134 gol combinati) ci aspettiamo un match pirotecnico.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

L'Inter cerca la risposta scudetto

Non c’è solo la Lazio ad inseguire la Juventus. L’Inter ha perso lo scontro diretto coi bianconeri prima dello scoppio della pandemia, scivolando a -9 dalla vetta (con una partita in meno), ma la sua ambizione non si è mai sopita. Nel recupero contro la Sampdoria, Conte ha ritrovato il suo tesoro più prezioso: Lautaro-Lukaku, tandem magico da 30 gol in campionato che all'andata col Sassuolo ne segnarono due a testa. Ma anche un Eriksen finalmente in grande spolvero. Con i neroverdi, l’allenatore nerazzurro potrebbe anche proporre un minimo di turnover ma la sensazione è che deciderà all’ultimo. Di certo il reparto più in emergenza è il centrocampo, con le assenze di Brozovic, Vecino e il “solito” Sensi. Guai, in ogni caso, sottovalutare l’avversario. La squadra di De Zerbi mantiene un margine discreto sulla zona retrocessione grazie a un bel filotto pre-sosta, ma ha preso quattro sberle dall’Atalanta alla ripresa. Mancheranno Marlon e Romagna.

Probabili formazioni

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Roma, tre punti per la Champions

Anche i giallorossi, come i concittadini laziali, non giocano un match ufficiale da oltre tre mesi. Le ultime due vittorie erano state un toccasana dopo un inizio di 2020 complicato, assestando la squadra di Fonseca all’attuale quinto posto. Il quarto che vale la Champions, occupato dall’Atalanta, dista sei punti e in vista della sfida tra i bergamaschi e la Lazio, l’occasione per accorciare è propizia. Mancheranno di certo Pau Lopez e Zaniolo, mentre Mkhitaryan e Pellegrini non sono al meglio e potrebbero dare vita a una staffetta. Dall’altra parte c’è la pericolante Sampdoria, reduce dalla sconfitta di misura con l’Inter e con un solo punto sul terzultimo posto che vuol dire Serie B. Tanti dubbi di formazione per mister Ranieri, mentre non ci sarà, salvo clamorose sorprese, Fabio Quagliarella. All'andata finì 0-0 e l'indole delle due squadre ci insegna che non c'è nulla di scontato in questo match.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; C. Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dezko. All. Fonseca.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley; De Paoli, Vieira, Ekdal, Jankto, Murru; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri.

