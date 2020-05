Dal nodo orari alle semifinali di Coppa Italia: solo lunedì il calendario definitivo della Serie A

Finale di Coppa Italia il 17 giugno a Roma, ripresa della massima serie con i quattro anticipi della 25a giornata: sono queste ad oggi le certezze della Serie A che si ripresenta ai nastri di partenza dopo la pausa per l'emergenza Coronavirus. Restano però dettagli ancora da definire e che hanno fatto slittare l'ufficializzazione del calendario con anticipi e posticipi.

Le certezze ad oggi sono due: la Serie A ripartirà nel fine settimana del 19-20-21 giugno con i recuperi della 25a giornata e la finale di Coppa Italia si giocherà il 17 giugno. Sul resto invece ancora è piena bagarre ed è per questo che, contrariamente a quanto inizialmente auspicato, dal Consiglio di Lega di ieri non è maturato il calendario con orari, date delle prime giornate del campionato. Già perché, come spiegato ieri, il malumore di Milan ed Inter (la posizione della Juventus nell’assemblea di ieri è apparsa più conciliante, ndr) per il restart con la Coppa Italia non si è assolutamente assopito, così come la provocatoria e minacciosa idea dei nerazzurri di presentarsi al San Paolo con la Primavera per giocare la semifinale di ritorno.

Semifinali e finali senza supplementari, semifinali anticipate di 24 ore?

Nel tentativo di andare incontro alle esigenze di tutti quei club che temono di dover ricominciare la stagione con un tour de force che aumenterebbe il rischio di infortuni e potrebbe compromettere la rincorsa gli obiettivi delle big, la Lega ha già abolito i tempi supplementari: in caso di parità non si giocherà per altri 30’, ma si andrà direttamente ai rigori. La Lega valuta anche la richiesta di un ulteriore deroga al DPCM per far disputare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, il 12 e il 13 giugno, invece che il 13 e il 14 come inizialmente concordato.

Cristiano Ronaldo e Alessio Romagnoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia Credit Foto Eurosport

Calendario lunedì, bagarre anche sugli orari

Per quanto concerne invece la Serie A, il campionato – dopo i quattro anticipi – dovrebbe riprendere il suo corso regolare già da lunedì 22 con l'ottava di ritorno, che potrebbe chiudersi anche giovedì 25 in un maxi-spezzatino a favore dei broadcast. Anticipi e posticipi dei primi 8 turni (fino alla 34° giornata) saranno comunque resi noti, al più tardi, lunedì. Resta il nodo orari. Come riporta il Corriere dello Sport, in caso di una sola partita il fischio d'inizio sarà alle 20.45 o alle 21. Durante la settimana le partite saranno al massimo due, con slot da scegliere tra le 19 e le 21, o le 19.15 e le 21.15, oppure ancora le 19.30 e le 21.30. Nel weekend invece le finestre diventeranno tre: 17.15, 19.30 e 21.45 gli orari che dovrebbero essere prescelti. Ma non è escluso che alcuni match slittino addirittura alle 22. L’8 giugno infine il Consiglio Federale definirà i criteri per il format degli eventuali playoff, il piano B che tutti augurano di non dover adottare nel caso in cui la ripresa venga bloccata a causa di una positività.

Nodo quarantena, Nanni (responsabile medico CTS Figc): "Va alleggerita"

Già perché nonostante si veda la luce in fondo al tunnel, l’incubo di uno stop in caso di una positività ravvisata a un membro di staff o squadra, non può far stare sereni squadre e club. Per questo il medico sociale del Bologna e rappresentante della Commissione medico-scientifica della Figc Gianni Nanni, al TG3, ha ribadito l’importanza di un ripensamento della quarantena di 14 giorni imposta dagli uomini del Comitato-Tecnico Scientifico del Governo.

Speriamo si possa ripensare e alleggerire il tema della quarantena. Dobbiamo sperare che non ci siano problemi di positivi. Perché permanendo la quarantena questo creerebbe problemi enormi di partite perse e difficoltà a recuperarle.

