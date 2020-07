Nel posticipo della 32esima giornata, la squadra di Conte ha bisogno della vittoria dopo i passi falsi con Bologna e Verona. Per chiudere alle spalle di una Juventus che sembra lanciata verso lo scudetto, ritrovare l'argentino e ricompattare la squadra dopo le recenti difficoltà.

Inter-Torino, ci siamo quasi. La squadra di Antonio Conte ospita i granata nel posticipo della 32esima giornata, in un match che può valere oro dal punto di vista psicologico, sia per la squadra che per i singoli. Perché se lo Scudetto sembra essersi volatilizzato, il secondo posto è lì, a una vittoria di distanza. Con un Lautaro Martinez in cerca del gol perduto e la difesa delle certezze di un tempo. Ecco perché vale la pena seguire la sfida di San Siro.

Play Icon WATCH Conte: "Noi guardavamo la Juventus, non il secondo, il terzo o il quarto posto" 00:00:30

Calciomercato Bartomeu non molla Lautaro: "Contatti con l'Inter qualche settimana fa, ma siamo in fase di studio" DA 6 ORE

Per il secondo posto

Juventus 76, Lazio 68, Atalanta 66, Inter 65. È questa la classifica in attesa di Inter-Torino. I bianconeri sono sopravvissuti alla Dea e con sei giornate da giocare sembrano sulla buona strada per lo scudetto, il nono di fila. Quello che era anche l’obiettivo di Antonio Conte al suo primo anno in nerazzurro, ma che dalla ripresa si è trasformato in una chimera. Caldissima, invece, la bagarre per il secondo posto, che i l’Inter può agganciare già in serata con i tre punti. La squadra non arriva così in alto dal 2010/11, l’anno post Triplete, quando comunque vinse Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per club. Da allora sono arrivati zero trofei e nemmeno una volta sul podio finale del campionato: la piazza d’onore vale poco o nulla, diranno i tifosi con ragione, ma chiudere dietro alla Juventus, magari con un distacco accettabile, sarebbe di certo un passo avanti, almeno dal punto di vista psicologico. Senza contare che arrivare secondi piuttosto che quarti porterebbe a guadagno di oltre dieci milioni di euro.

Il calendario dell'Inter*

32^ 33^ 34^ 35^ 36^ 37^ 38^ Torino SPAL ROMA Fiorentina GENOA Napoli ATALANTA

*In maiuscolo le partite in trasferta

Rilancio Lautaro

E se i problemi di squadra durano da qualche tempo in casa nerazzurra, le polveri bagnate di Lautaro Martinez hanno radici ancora più lontane. Il Toro ha segnato appena un gol nelle ultime dodici presenze in tutte le competizioni, comprese le ultime otto di campionato: quello alla Sampdoria nel primo match di Serie A post lockdown. Un vero e proprio digiuno dopo gli altri sedici con cui aveva decorato la prima parte della sua stagione. Distratto dalla trattativa con Barcellona? Può darsi, di certo vivere nel limbo in cui sembra essersi arenato il discorso non aiuta, ma ci dev’essere anche dell’altro. Lautaro scenderà in campo anche con l’obiettivo di dimenticare l’errore dal dischetto contro il Bologna e lo farà in coppia con Alexis Sanchez, in contumacia di Romelu Lukaku. Di certo le motivazioni non gli mancheranno.

Lautaro Martinez, Alexis Sanchez - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Clean sheet cercasi

Un altro problema, Antonio Conte, ce l’ha in difesa. E i numeri lo testimoniano in maniera impietosa. La squadra ha subito 16 gol in tutto il girone d’andata mentre nel ritorno è già a quota 17 in appena 12 partite. Cosi come, di pari passo, è crollato il numero dei clean sheet: sette nella prima metà di campionato, appena due da allora in poi. Una crisi che ha evidenziato un’altra statistica sinistramente identica alla stagione passata, quando in panchina sedeva Luciano Spalletti: la media punti del girone di ritorno, di 1,58. Contro il Torino, servirà una prova di squadra per lanciarsi nel migliore dei modi nello sprint finale e dimenticare alcune vicende extra campo, vedi il ritiro della patente di Brozovic. E servirà anche il miglior Conte, per spronare i suoi e per evitare di bollare come deludente un’altra stagione.

Play Icon WATCH Quella volta che Di Biagio convinse Vieri a scappare dal ritiro dell'Inter e Cuper si infuriò 00:01:10

Serie A L'Inter punisce Brozovic con una maximulta da 100mila euro, ma sarà regolarmente in campo col Torino DA 8 ORE