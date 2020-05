Dalla Germania: "Milan, Rangnick è una sicurezza. Nagelsmann? Rossoneri non adatti a lui"

Non è un segreto che il Milan abbia messo gli occhi ormai da tempo su Ralf Rangnick: è lui l'uomo giusto da cui ripartire? Per avere un quadro più completo della situazione in casa rossonera abbiamo chiesto un parere ai nostri colleghi di Eurosport Germania.

È un Milan alla tedesca quello che sta prendendo forma in queste settimane di calcio non giocato. Secondo le indiscrezioni di mercato, che si susseguono senza sosta ormai da diverse settimane e vanno in una direzione univoca, i rossoneri (e in particolare l'ad Ivan Gazidis) avrebbero individuato in Ralf Rangnick il tecnico-manager giusto con cui cercare di aprire un nuovo ciclo. Per lui sarebbe pronto un incarico di direttore dell'area tecnica mentre la panchina potrebbe essere affidata a Julian Nagelsmann, il giovanissimo tecnico che tanto sta facendo bene al Lipsia. Per saperne di più abbiamo chiesto un parere al nostro collegaRobert Bauer della redazione di Eurosport Germania.

In Italia si parla molto del forte interessamento del Milan per Rangnick: anche in Germania?

Sì, anche in Germania ci sono voci secondo le quali Rangnick ha avuto contatti con il Milan. Ora chiaramente i rumors sono meno insistenti a causa dell'emergenza Coronavirus

Che tipo di tecnico-manager è Ralf Rangnick?

È uno stratega che ha molte competenze e che spesso si affida ai giovani talenti proposti dal mercato. Al Lipsia ha lavorato nella doppia veste di direttore sportivo e allenatore, e in Bundesliga ha avuto immediato successo ovunque sia stato (Schalke, Hoffenheim e, appunto, Lipsia)

Anche Julian Nagelsmann viene accostato al Milan...

Nagelsmann è un tecnico molto meticoloso e ambizioso, che parla molto con i suoi giocatori: è competente e schiera le sue squadre con un sistema di gioco molto chiaro. In Bundesliga ha colpito tutti per il suo modulo molto offensivo con cui fa giocare il Lipsia. Senza dubbio il futuro è suo e non è un caso che venga anche accostato a Pep Guardiola, il suo punto di riferimento

Julian Nagelsmann Credit Foto Getty Images

È il tecnico giusto per il Milan?

A essere onesto non mi sembra verosimile che Nageslmann possa diventare il nuovo allenatore del Milan. Al Lipsia ha tra le mani una squadra composta da giocatori giovani e di talento, e ha un progetto con questo club che va al di là di questa stagione. Si può ipotizzare che Rangnick vada al Milan per dare il via a un nuovo ciclo, ma non Nagelsmann

Per quale motivo?

Nageslmann ha le idee chiare e ha bisogno dei giocatori giusti per metterle in pratica. E non penso che il Milan li abbia in questo momento. In più non ha ancora molta esperienza e ha bisogno di sentirsi libero di sviluppare il suo calcio offensivo. Il Milan al momento vive una situazione di stallo, non ritengo che quello rossonero sia l'ambiente giusto per lui

Zero chance quindi?

L'unica possibilità di vedere Nagelsmann a Milano è che Rangnick lo convinca in qualche modo. I due si conoscono bene. In caso contrario vedo poche possibilità

