De Zerbi: "Felice al Sassuolo. Mi hanno promesso che non verranno ceduti Locatelli, Berardi e Boga"

Il tecnico dei neroverdi ha spiegato il perché della sua scelta di rinnovare con il Sassuolo. Iachini, invece, non vuole più parlare di futuro dopo i recenti risultati della Fiorentina.

Roberto DE ZERBI (All. Sassuolo)

Purtroppo anche oggi è arrivato un gol dell'avversario. Non sono arrabbiato perché giocavamo contro la Fiorentina e loro hanno attaccanti forti. Abbiamo fatto una grande partita, forse sto esagerando nei cambi, ma voglio ci sia gente fresca sul carro. Giusto giochino tutti, non ho dubbi di avere nessuno che è meno qualitativo. Sono preparati per fare i titolari. Defrel può fare il Caputo della situazione? Caputo per quello che ha fatto con noi è insostituibile: per intensità, per come attacca gli spazi e per quanto è completo. Devo però gestire le forze, e avendo perso anche Obiang mi servono i cambi. Defrel può sostituirlo

Serie A Le pagelle di Fiorentina-Sassuolo 1-3: Castrovilli horror, Muldur si mangia la fascia, Defrel cinico DA 3 ORE

Il Sassuolo può puntare all'Europa?

Non per fare dietrologia o dire bugie, ma partiamo per salvarci. Ora sta a noi chiudere il discorso salvezza in casa col Lecce sabato, se vinciamo potremmo avanzare sopra due-tre squadre. Con la prossima partita che arriva non abbiamo neanche troppo tempo

Ha rinnovato col Sassuolo. C'era la Fiorentina?

Sono rimasto volentieri, non mi ha chiamato nessuno. Volevo rimanere perché secondo me non abbiamo toccato il massimo, so che mi diverto. Carnevali mi ha detto che non vende né Locatelli, né Boga né Berardi. Sostituire questi tre è dura. Al di là della società, anche i giocatori devono capire che un anno in più a questo livello aiuta a fare il protagonista. Se vai via un anno prima, magari, ti manca la forza. Anche loro devono capire che obiettivo hanno

Defrel - Fiorentina-Sassuolo - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Beppe IACHINI (All. Fiorentina)

In queste prime partite dopo la ripresa abbiamo creato tanto, anche oggi, ed è un peccato. Poi abbiamo commesso anche errori individuali gravi, eppure c'erano state occasioni per pareggiare prima e per accorciare dopo. Ci abbiamo provato in ogni modo, il Sassuolo ha concretizzato due nostri errori. C'è rammarico perché potevamo mettere la partita su binari diversi e ottenere un altro risultato. La Fiorentina non sa vincere? I presupposti li abbiamo creati, sia col Brescia che con la Lazio che oggi. Bisogna voltare pagina. Due errori importanti hanno messo la partita su binari complicati, e noi non siamo riusciti a riaprirla. Penso al palo, con più fortuna potevamo farlo. Forse la stanchezza ci fa commettere qualche errore, ma ora pensiamo subito alla prossima partita

Sente la pressione?

Siamo ripartiti che, prima della sosta, eravamo la terza miglior difesa del campionato. Quindi abbiamo commesso qualche errore e gli episodi hanno girato sfavorevolmente. Devo pensare a cosa fare adesso, riuscire ad incidere di più e meglio. L'impegno della squadra c'è stato, e purtroppo in qualche circostanza non siamo stati bravi a metterla dentro

Play Icon WATCH De Zerbi battibecca col giornalista in sala stampa: "Arrabbiato? Mi vuole prendere in giro o cosa?" 00:02:06

Serie A Sassuolo macchina da gol, la Fiorentina crolla e ora trema: 1-3 al Franchi DA 4 ORE