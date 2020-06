De Zerbi: "Meritavamo ben altro, abbiamo fatto 20 tiri"; Juric: "Il Verona è vicino alla salvezza"

Nonostante il pareggio acciuffato al 97', ad avere più rammarico è De Zerbi che si aspettava ben altro dalla partita contro il Verona. Il 3-3 non basta dopo 20 conclusioni verso il portiere. Juric non pensa, ancora all'Europa, ma solo ad ufficializzare il discorso salvezza.

Anche nel primo tempo qualcosa avevamo creato, anche se a ritmo blando a causa del caldo. Abbiamo fatto 20 tiri, il triplo di quelli del Verona e come occasioni, ne abbiamo create più del doppio di loro. Ma nonostante ciò abbiamo preso tre gol, dà fastidio anche perché erano gol evitabili. Ci sono dei momenti in cui caliamo l’intensità mentale, è il campionato più prestigioso dove vieni punito al minimo errore, non possiamo sbagliare letture semplici di gioco. Boga è partito dalla panchina perché nelle altre due gare aveva fatto male, se è collegato gioca e fa la differenza, se non è collegato si vede la partita vicino a me

Abbiamo dato tutto quello che avevamo in questo momento. Purtroppo abbiamo preso dei grandissimi gol, tra cui l'ultimo di Rogerio da 25 metri e con il piede debole, per cui c'è un po' di dispiacere. Però sono contento della prestazione dei ragazzi, di quello che hanno messo in campo e anche di come si sono comportati quelli che avevano meno allenamenti sulle gambe. Hanno dato tutto, il punto va benissimo. Se si cominciano a far sentire il caldo e gli impegni ravvicinati? Se c'è stato un calo fisico da parte nostra è dipeso anche dal fatto che alcuni dei nostri ragazzi avevano fatto solo 10 allenamenti ’veri’ negli ultimi mesi, ma è stata una scelta mia quella di arretrare un po' il baricentro della squadra. Europa o no? In questo momento siamo molto, molto vicini al nostro obiettivo della salvezza. A me spiace ci sia stato lo stop del campionato, perché stavamo veramente bene come squadra. Ora vediamo come riusciremo a presentarci mercoledì con il Parma, ma daremo senz’altro il massimo

