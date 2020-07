Dea inarrestabile! È la 10a vittoria stagionale con 4 o più gol fatti: i numeri dell'Atalanta

Zapata - Atalanta-Brescia - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Con il 6-2 al Brescia, è la 10a volta in questa stagione che l'Atalanta trova 4 o più gol in una sola partita. Otto volte in campionato e ben due volte in Champions League: considerando solo la Serie A, la squadra di Gasperini ha trovato la via del gol 93 volte in 33 giornate. E non finisce qui...

E ci risiamo. Altri 6 gol da parte dell'Atalanta nel derby che affossa giù un inerme Brescia, sempre più verso la retrocessione. La Dea è ad un passo dalla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, ma intanto raggiunge quota 93 gol fatti in Serie A dopo sole 33 giornate. È la squadra che ha segnato di più in Europa dopo il Bayern Monaco (100).

La classifica delle squadre con più gol realizzati nei singoli campionati

Squadra Gol fatti (partite) Media gol a partita Campionato Bayern Monaco 100 (34) 2,94 Bundesliga* ATALANTA 93 (33) 2,81 Serie A Manchester City 91 (35) 2,60 Premier League Borussia Dortmund 84 (34) 2,47 Bundesliga* RB Lipsia 81 (34) 2,38 Bundesliga* Barcellona 80 (36) 2,22 Liga Liverpool 76 (35) 2,17 Premier League PSG 75 (27) 2,78 Ligue 1*

*campionato concluso

Non solo, solo tre squadre avevano fatto meglio dell'Atalanta dopo 33 giornate: il Torino con 105 gol nella stagione '47/'48, il Milan con 103 gol nella stagione '49/'50 e sempre il Milan con 101 gol nella stagione '50/'51. L'Atalanta cerca anche il record di gol fatti degli ultimi 60 anni in Serie A, record che appartiene al Napoli che aveva realizzato 94 gol nella stagione 2016-2017 dopo 38 giornate. La squadra di Gasperini è a 93 e mancano ancora 5 partite ai nerazzurri...

In campionato, sono ben 8 le partite con 4 o più gol realizzati dalla Dea in questa stagione. Una macchina da gol, anzi una macchina infernale per ogni avversaria.

Tutte le volte che l'Atalanta ha vinto con 4 o più gol in Serie A

-Sassuolo-Atalanta 1-4 (6' e 29' A.Gomez, 13' Gosens, 35' D.Zapata; 63' Defrel)

-Atalanta-Udinese 7-1 (11' Okaka; 21' e 43' Ilicic, 35', 47' e 75' Muriel, 52' Pasalic, 83' A.Traoré)

-Atalanta-Milan 5-0 (10' A.Gomez, 61' Pasalic, 63' e 72' Ilicic, 83' Muriel)

-Atalanta-Parma 5-0 (11' A.Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60' e 71' Ilicic)

-Torino-Atalanta 0-7 (17', 53' e 54' Ilicic, 29' Gosens, 45+1 D.Zapata, 86' e 88' Muriel)

-Atalanta-Sassuolo 4-1 (16' Djimsiti, 31' e 66' D.Zapata, 37' aut. Bourabia; 90+2 Bourabia)

-Lecce-Atalanta 2-7 (17' aut. Donati, 22', 54' e 62' D.Zapata; 29' Saponara, 40' Donati; 47' Ilicic, 87' Muriel, 90+1 Malinovskyi)

-Atalanta-Brescia 6-2 (2', 55' e 58' Pasalic; 8' Torregrossa; 25' de Roon, 28' Malinovskyi, 30' D.Zapata; 83' Spalek)

E in Champions League...

-Atalanta-Valencia 4-1 (16' e 62' Hateboer, 42' Ilicic, 57' Freuler; 66' Cheryshev)

-Valencia-Atalanta 3-4 (3', 43', 71' e 82' Ilicic; 21' e 51' Gameiro, 67' Ferrán Torres)

Considerando tutta la stagione, sono ben 110 i gol sin qui realizzati dall'Atalanta tra Serie A (93), Champions League (16) e Coppa Italia (1). E come detto, mancano 5 giornate alla conclusione del campionato e poi tutta una Final 8 di Champions League dove i nerazzurri potranno divertirsi.

