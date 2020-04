Del Piero: "Scontro Iuliano-Ronaldo? Non so perché l'arbitro non lo ha fischiato"

Da una chiacchierata tra Totti e Del Piero su Instagram ecco alcune dichiarazioni interessanti da parte dell'ex capitano della Juventus.

Alessandro Del Piero e Francesco Totti a colloquio su Instagram non possono che regalare delle perle: due grandi capitani delle loro rispettive squadre, Juventus e Roma, due grandi rappresentanti dell'Italia campione del mondo del 2006, due grandi amici. Questa volta in versione intervista, con Totti a vestire i panni del "giornalista": ecco cosa è riuscito a carpire all'amico Alex.

Quanti Scudetti ho vinto? Sul campo otto, ufficiali sei.

Calcio e calci

Il calcio è cambiato tanto, i difensori oggi non possono più menare come una volta. Oggi ogni tre per due ti danno il cartellino giallo. Oggi con le telecamere non puoi più far niente. Mi ricordo Paolo Montero con Luigi Di Biagio, ti ricordi a Milano? Con le immagini dopo lo hanno squalificato. Era un normale scontro da gioco, una normale gomitata in faccia (ride, ndr)

Mark Iuliano su Ronaldo? Sfondamento di Ronaldo mi sembra una roba… Non so perché l’arbitro non l’ha fischiato

Il fatto

Era il 26 aprile 1998 e a Torino si giocava Juventus-Inter, scontro diretto per lo scudetto: decisivo il gol di Del Piero al 21', ma ancor più decisivo fu il rigore non fischiato per il famoso fallo di Iuliano su Ronaldo.

Al 70' il brasiliano e il centrale della Juventus entrarono in collisione, ma l'arbitro Ceccherini decise di far correre: mai scelta fu più contestata e ancora oggi motivo di discussione tra interisti e juventini.

