Diaconale: "Contro la Lazio ammonizioni chirurgiche. No al complotto, ma fanno la differenza"

Il responsabile della comunicazione della Lazio non le manda a dire, lamentandosi per il rigore fischiato contro nel match contro il Lecce e per le ammonizioni di Immobile e Caicedo a Torino che hanno fatto scattare la squalifica per il match contro il Milan.

Dopo il ko di Lecce, non si è nascosto Arturo Diaconale, anzi. Il portavoce di Lotito e responsabile della comunicazione della Lazio si è fatto sentire sia per quanto accaduto al Via del Mare che per quanto visto una settimana fa contro il Torino con le squalifiche di Immobile e Caicedo. Diaconale non crede al complotto però...

Ammonizione chirurgiche

Serie A 4 turni di squalifica e multa per Patric dopo il morso a Donati in Lecce-Lazio DA 2 ORE

Contro il Torino ci sono state ammonizioni chirurgiche come quelle di Immobile e Caicedo e il rigore contro il Lecce non c'era. Non c'è un complotto, ma certi fattori incidono e diciamo che la nostra ripresa del campionato è stata faticosa. Abbiamo subito qualche ammonizione chirurgica contro i granata. Escludendo la volontarietà e i complotti, sono comunque fattori che incidono. [Arturo Diaconale a Radio Punto Nuovo]

Sui rigori

Per Diaconale si deve proprio cambiare la regola o quanto meno definirla. Così c'è il rischio che un attaccante cerchi appositamente i rigori calciando sul braccio dell'avversario...

Il rigore non c'era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mani è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possano tagliarsi le braccia, poi se c'è la volontarietà è un altro discorso, ma il rigore a Lecce mi sembra eccessivo. Se si fissano regole di questo genere, ci saranno problemi di attaccanti che puntano ad avere rigori gettando il pallone addosso ai difensori

Dopo il lockdown la Lazio è comunque meno brillante

A Lecce avremmo potuto fare una partita di gestione e ripartenza, ma i ragazzi non sono riusciti a farlo. Sono limiti che dipendono da fattori fisici, anche per gli stessi arbitri. Vediamo cosa accadrà

