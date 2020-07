Donnarumma tocca quota 200 presenze con la maglia del Milan. Elliott lo vuole blindare fino al 2023

Il portiere festeggia lo storico traguardo proprio con il Sassuolo, la stessa squadra con cui ha esordito in Serie A il 25 ottobre 2015. In via Aldo Rossi ci si sta già muovendo per il rinnovo del suo contratto che scadrà il prossimo anno. Pronto un biennale a circa 6 milioni a stagione

25 ottobre 2015-21 luglio 2020: c'è sempre il Sassuolo nelle partite cruciali della carriera di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha fatto il suo esordio in Seria A contro i neroverdi all'età di 16 anni e 8 mesi e sempre contro il club emiliano martedì sera taglierà il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Diavolo. Da enfant prodige a leader dello spogliatoio e uomo simbolo del Diavolo a soli 21 anni.

Durante la settimana precedente, Berlusconi è venuto due volte a Milanello per convincermi a mettere Diego Lopez. Io gli ho detto che aveva due possibilità: mandarmi via e mettere Diego Lopez o tenermi e vedere in porta Donnarumma. Lui mi ha tenuto. Per fortuna. Sua. (intervista di Sinisa Mihajlovic al Corriere della Sera)

Il serbo, attuale allenatore del Bologna, ebbe il coraggio e anche l'incoscienza di schierare titolare l’estremo difensore di Castellammare di Stabia a San Siro ed ebbe ragione. La scelta di Sinisa fu rischiosa, considerando sia l’età del ragazzo sia la presenza in organico di due portieri esperti come Diego Lopez e Christian Abbiati: la partita finì 2-1 per i rossoneri con i gol di Carlos Bacca e Luiz Adriano, inutile il temporaneo pareggio di Berardi su un'incertezza del debuttante nel posizionamento tra i pali su un calcio di punizione. Un errore perdonabile considerato il percorso di Donnarumma al Milan e in Nazionale, dove ha raccolto l'eredità di una leggenda come Gigi Buffon. Mauro Bianchessi, responsabile dello scouting rossonero Under 14 all'epoca dell'ingaggio del portiere, ha ripercorso sulle pagine di Tuttosport i giorni della trattativa con la Scuola Calcio Club Napoli.

Avevamo il 10% di riuscita dell’operazione. Ci sono state delle combinazioni che ci hanno favorito e l’errore di qualche altra squadra. E una buona dose di percentuale è stata la volontà del ragazzo, che è milanista e che ha voluto il Milan. Il giorno che gli ho portato la maglia del Milan con il suo nome, aveva gli occhi lucidi, mi ha abbracciato e lì è nata la sua storia in rossonero. Non pensavamo che arrivasse a questo traguardo così velocemente. È bellissimo essere qua a celebrare questo grande obiettivo che sta per tagliare.

Gianluigi Donnarumma nel giorno del suo esordio con la maglia del Milan contro il Sassuolo Credit Foto Getty Images

Nel corso delle ultime stagioni il Milan si è tenuto stretto il suo gioiello, riuscendo a parare i colpi di club italiani (Juventus su tutti) e esteri (PSG e United). La scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2021: il Diavolo punta al rinnovo che eviterebbe l'addio a parametro zero tra sei mesi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, nonostante il silenzio di facciata, le parti hanno iniziato a parlarsi da tempo e nelle prossime settimane i dirigenti di via Aldo Rossi discuteranno della proposta di prolungamento con Mino Raiola, agente del giocatore: il Milan offrirà un contratto fino al 2023, con ingaggio inferiore in partenza ai 6 milioni annui attuali e dei bonus che permetterebbero a Gigio non soltanto di arrotondare fino alla busta paga di oggi, ma anche di superarla. C'è grande ottimismo a Milanello anche perchè l'operazione rientrerebbe perfettamente nella linea Elliott: giovani con prospettive. E che prospettive.

