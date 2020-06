La Joya parla alla CNN: "Sarebbe bello giocare con Messi, ma anche a Torino non siamo messi male a campioni. Nuovo contratto? Aspettiamo".

L'intervista di Paulo Dybala alla CNN scuote la Juventus. L'attaccante argentino, interrogato sul rinnovo di contratto con i bianconeri (in scadenza nel 2022), si è espresso così:

Il rinnovo? Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo non è facile per il club, ma altri giocatori hanno rinnovato. Quindi aspettiamo

"Il rinnovo dipende dalla Juventus"

Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io ricambio. Ho un grande affetto per il club e le persone qui, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlare. O forse no, non lo so. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus

"Uno anno fa la Juve mi voleva cedere"

L'argentino non ha dimenticato che solo un anno fa la Juventus lo voleva cedere:

E' stato più o meno l'anno scorso quando la Juve non voleva più contare su di me, non voleva che continuassi a giocare qui. E' quando sono stato contattato e c'erano alcuni club interessati. Tra questi il Manchester United e il Tottenham. Penso che per un lungo periodo ci furono conversazioni, poi è arrivato il Paris Saint-Germain. Non ho parlato direttamente con loro, ma c'erano conversazioni tra i club. Ad ogni modo la mia intenzione era di restare

"Sono voluto restare io"

Non era stato un anno positivo, come gli ultimi sei mesi, quindi non volevo lasciare con quell'immagine perché pensavo di aver dato al club tanti bei momenti e non era giusto andasse così. Quindi ho comunicato la mia intenzione di restare, lavorato per crescere e dato il mio meglio qui. Ovviamente non è stato facile, perché le intenzioni della Juventus erano diverse, ma dopo che il mercato ha chiuso non c'era più tempo e con l'arrivo di Sarri sono cresciuto molto. La squadra ha iniziato a giocare molto meglio e questo ha aiutato. Fino ad oggi ho disputato un’ottima stagione

"Barcellona? Sarebbe bello"

La Joya fa l'occhiolino al Barcellona:

Io al Barcellona? La verità è che è un club straordinario e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello, ma anche la Juventus è un club incredibile, enorme, ricco di storia, dove oggi ci sono grandi giocatori. C'è abbastanza qualità qui per fare due squadre e la possibilità di giocare con Buffon e Cristiano Ronaldo, che rende ancor più grande il club

"Uniti contro il razzismo"

"Non è stato facile per Kean, ho avuto anch'io esperienze in varie situazioni di razzismo con altri compagni della Juventus, in altri stadi. Alcuni stadi italiani hanno un certo razzismo contro i calciatori, è successo anche a Mario Balotelli, a Pjanic in una partita contro il Brescia. Credo che le punizioni qui debbano essere più severe. Altrimenti saremo noi calciatori a prendere le misure a disposizione affinché questo non continui, perché stiamo parlando di uno dei più grandi campionati del mondo, dove milioni di persone stanno guardando e se guardano episodi di razzismo senza vedere conseguenze, le persone si sentono giustificate e continuano a farlo. Le persone che possono agire, devono farlo. Sicuramente in breve tempo i calciatori prenderanno provvedimenti. Com'è successo tante volte in passato, qualcuno ha deciso di lasciare il campo o di non giocare. Per me è una decisione perfetta, è qualcosa che non dovrebbe accadere in un paese. Se la federazione, in questo caso quella italiana, non decide di fare nulla, i giocatori devono essere i primi a reagire. O, come fatto anche dagli arbitri in passato, fermare la partita così queste persone non continuano a commettere quel crimine. Certe volte è difficile mettersi nei panni di qualcuno che ha sofferto episodi di razzismo, quando poi tu non l'hai mai vissuto. Non puoi perché non conosci la sensazione. Sai però di cosa si tratta quando capita a un tuo compagno, non solo per il colore, ma anche per il paese da cui arriva. Per fortuna, la mia famiglia mi ha educato in maniera diversa e riesco a rispettare le persone per quello che sono, per il loro modo di pensare e non per come sono vestite, da dove vengono o il colore della pelle. Credo che ognuno dovrebbe crescere così, ma ovviamente non è questo il caso. Qui non solo le persone devono combattere il razzismo, ma dobbiamo essere uniti, come società".

Sull'episodio di Kean a Cagliari

La Joya riavvolge poi il nastro e torna all'episodia di Cagliari, quando Kean fu oggetto di insulti razzisti da parte del pubblico di casa. Bonucci parlò di 50% di colpa del ragazzo:

Ai tempi, non c'erano le parole giuste per quanto accaduto. Devi essere molto cauto quando parli di certe cose, portare il giusto messaggio che vuoi dare. Spesso le parole sono prese male dal contesto. Certamente entrambi, allenatore e calciatore, possono imparare da certe cose. Conosco Bonucci e Allegri così bene da credere che non abbiano pensieri razzisti. Forse non è uscita bene la frase... Ripeto: dobbiamo combattere il razzismo

