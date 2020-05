Dybala sposa la causa del Papu Gomez e mette all'asta la sua maglia per l'ospedale di Bergamo

Due iniziative a sfondo benefico da parte di due top players della Juventus, in questo momento di grande difficoltà: protagonisti Paulo Dybala e Leonardo Bonucci.

Uno appoggia il Papu Gomez con le proprie donazioni a un ospedale di Bergamo, l'altro si schiera a favore della ricerca sui tumori sulle donne: si tratta di Paulo Dybala e Leonardo Bonucci.

Dybala per Bergamo

Paul Dybala ha deciso di donare la maglietta che ha utilizzato nella sfida dello scorso 8 marzo tra Juventus e Inter per sostenere la raccolta fondi lanciata dal Papu Gomez. La maglia del numero 10 juventino andrà all'asta e il ricavato sarà devoluto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore bianconero tramite il profilo Instagram.

Bonucci al fianco dell'AIRC

Leonardo Bonucci, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha promosso la bella iniziativa lanciata dall'AIRC in occasione della festa della mamma: "L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna per la Festa della Mamma. Il fiore che da oltre 35 anni significa sostegno per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, è un pensiero speciale che ci avvicina anche stando lontani. Per la prima volta non sarà distribuita in piazza dai volontari ma si potrà ricevere direttamente a casa ordinandola online.

