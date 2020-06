Edicola: addio Milan, Ibra torna all'Hammarby! Vidal chiama l'Inter, pressing Lazio su Kumbulla

Lo svese ha fretta di rientrare e poi saluterà i rossoneri, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per Tuttosport si riapre la pista Inter per il cileno, da sempre pallino di Conte, mentre la Lazio sfida le big per il centrale del Verona valutato 35 milioni di euro.

Ibrahimovic vuole regalare l'Europa al Milan, poi dirà addio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese sperava di vedere i compagni in finale di Coppa Italia e invece dovrà dare tutto per provare a rincorrere un posto in Europa tutt'altro che facile. L'attaccante vuole bruciare le tappe, spera di tornare lunedì 22 a Lecce o al massimo il 28 in casa con la Roma: poi a fine stagione saluterà e si trasferirà con ogni probabilità in Svezia, all'Hammarby.

Serie A Ibrahimovic contro Gazidis: "Al Milan non c'è un progetto, se sono qui è solo per passione" 11/06/2020 A 06:23

La nostra opinione: Zlatan non è venuto a Milano per fare una gita di piacere, vuole centrare un obiettivo e il posto in Europa League col Milan è l'ultimo possibile. Poi saluterà l'ambiente perchè lo strappo con l'ad Gazidis appare irrecuperabile, non rientra nel nuovo progetto e quindi dovrà farsi da parte. Non è escluso che prosegua da qualche parte in Europa, difficile che resti in Italia, molto probabile che torni a casa, all'Hammarby, e chiuda lì la carriera.

Vidal chiama Conte: il cileno torna di moda per l'Inter

Quello tra Arturo Vidal e l'Inter è un matrimonio annunciato da anni anche se per ora non si è mai consumato. La presenza di Antonio Conte dovrebbe favorire un'operazione che già a gennaio pareva possibile, ora torna di moda, di nuovo: secondo Tuttosport la trattativa potrebbe riaprirsi ma solo nel caso in cui Marotta riesca a cedere Nainggolan, di ritorno da Cagliari e con le stesse caratteristiche del cileno. L'Inter non vuole far rientrare Vidal nell'affare Lautaro e preferisce investire risorse sul giovane Tonali.

La nostra opinione: che Vidal sia un pallino di Antonio Conte è chiaro, da sempre, ma il cileno non è una priorità per l'Inter. I nerazzurri devono dirimire il nodo Lautaro e poi chiudere l'affare col Brescia per Tonali, poi valuteranno altre operazioni. Il cileno potrebbe arrivare solo se partirà Nainggolan che ha le stesse caratteristiche e un ingaggio di non facile collocazione sul mercato.

La Lazio si inserisce per Kumbulla: il Verona chiede 35 milioni

La cifra è fuori portata, la concorrenza di Inter e Juventus è insostenibile ma la Lazio non si sente tagliata fuori per Kumbulla. Secondo il Corriere dello Sport il club di Lotito è pronto ad inserirsi per il giovane difensore centrale che il Verona valuta 35 milioni di euro. Il ds Tare conosce il giocatore, albanese come lui, tra i presidente c'è un ottimo rapporto e la Lazio potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni più alcune contropartite come Berisha, Durmisi e alcuni giovani come Lombardi e Maistro.

La nostra opinione: Kumbulla ha fatto vedere doti importanti col Verona e la Lazio potrebbe essere lo step intermedio che lo aiuta per prepararsi al salto in un top club. Inter e Juventus hanno le risorse che vuole il Verona ma difficilmente troverebbe spazio a Milano e a Torino, due squadre che vogliono vincere subito. In biancoceleste invece avrebbe minuti da subito, troverebbe due connazionali come Tare e Strakosha che lo accoglierebbero a braccia aperte e i buoni rapporti tra Lotito e Setti potrebbero facilitare l'operazione.

