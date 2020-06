Le principali notizie di calciomercato sui principali quotidiani sportivi nazionali e internazionali: tengono banco i nomi di Verratti, Chiesa, Morata e Neymar.

Inter in pole per Chiesa

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter sarebbe tornata con forza sulle tracce di Federico Chiesa, valutato 70 milioni dal presidente della Fiorentina Commisso. Se parte Lautaro Martinez secondo la Rosea “si può fare”: e resta viva anche la pista Cavani, sempre in caso di partenza del “Toro” destinazione Barcellona.

La nostra opinione: Lo diciamo da tempo su questi schermi, Chiesa sarebbe il profilo ideale per Antonio Conte e potrebbe essere impiegato sia come punta a fianco di Lukaku che come esterno di fascia (destra). Nell’ottica di un’Inter a tinte tricolori Chiesa junior è un must-have

Verratti e Morata cavalli di ritorno

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport due nomi extra lusso del panorama del calcio internazionale sono in predicato di tornare in Serie A: Marco Verratti e Alvaro Morata. Se il pescarese del PSG è accostato alla Juventus (è un vecchio pallino, dopotutto), l'ex bianconero Alvaro Morata sarebbe invece destinato ad approdare agli arci rivali dell'Inter. In soldoni: Paratici vorrebbe Verratti come sostituto di Pjanic, Conte vorrebbe Morata perchè è un suo pupillo e in caso di partenza di Lautaro.

La nostra opinione: Siamo nel campo della suggestione sia ben inteso, però sono due nomi sicuramente "caldi" considerando le rispettive esigenze delle piazze. Monitoriamo queste piste con attenzione, potrebbero infiammarsi quest'estate. Per il momento, reali trattative non sono state imbastite.

Neymar-Barça, ritorno di fiamma

Secondo il Mundo Deportivo Neymar avrebbe confidato ai suoi compagni di squadra del Paris Saint-Germain il desiderio di tornare a giocare per il Barcellona. La sua speranza è quella di chiudere la Champions 2019/2020 in bellezza cosicché il club francese lo possa liberare al termine di questa stagione riaprendo i negoziati con la Catalogna.

La nostra opinione: Neymar-Barça è un tormentone infinito; qualora davvero questa pista si riaprisse per il club catalano sarebbe di fatto impossibile accogliere Lautaro Martinez. Difficile da credere, se non inquadrato in una sorta di piano B dei vertici blaugrana.

