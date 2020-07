Edicola: come vice Lukaku l'Inter pensa a Mandzukic, la Juventus valuta l'ipotesi Jorginho

La nostra opinione: nei giorni scorsi si era letto di tutto a proposito di Mandzukic, compreso un possibile approdo al Benevento. Con tutto il rispetto per la squadra campana, l’Inter sarebbe forse più nelle corde dell’attaccante, che per quanto ormai non più giovanissimo e con alcune difficoltà legate alla sua fragilità, è pur sempre un giocatore sopraffino e l’Inter – soprattutto per ragioni economiche – potrebbe essere il posto giusto anche come vetrina per ritrovare il prestigio che nel tempo ha un po’ perso.