Dai titoli "Noventus e "Forza 9", i giornali questa mattina celebrano in coro la Juventus Campione d'Italia per la nona volta consecutiva.

Noventus

Gazzetta apre con l’emblematico titolo “Noventus” sottolineando la portata storica (in Europa e non sono entro i confini italiani) dello scudetto bianconero. Poi scorrendo il giornale tanti focus sui personaggi chiave: da mister Sarri che a 61 anni conquista il suo primo tricolore, a Giorgio Chiellini che in questo filotto c’è sempre stato, a Gigi Buffon che conquista il suo decimo scudetto fino ad arrivare alla coppia gol perfetta Dybala-Cristiano Ronaldo. È stata la Juve meno dominante del ciclo, ma nessuno scudetto può essere banale, specialmente nella stagione più lunga di sempre.

Serie A Il Pagellone della Juventus campione 19/20: Dybala uomo chiave, impatto De Ligt, bene Bentancur DA 33 MINUTI

Forza Nove

Tuttosport dedica l’intera “prima” allo scudetto bianconero con titolo a 9 colonne (passateci la battuta) “Forza 9”. Tanto spazio dedicato alle dichiarazioni, poi i ritratti dei singoli protagonisti ma anche una sensibile proiezione al futuro: al presidente Andrea Agnelli che punta la “stella” di scudetti, a Cristiano Ronaldo affamato più che mai di titoli personali e di squadra fino ad arrivare al “golden boy” de Ligt e a un Dybala mai così vicino a quel Michel Platini che tanto aveva fatto sognare i tifosi negli anni Ottanta.

Juve, è la Nona

Così titola questa mattina il Corriere dello Sport, con tanto di foto centrale dell’esultanza dei giocatori bianconeri nello spogliatoio seguita alla vittoria interna con la Sampdoria. All’interno si parla diffusamente della figura di Maurizio Sarri. Dai festeggiamenti “Schiuma in testa, sigaretta e champagne” all’approfondimento sulla proibitiva sfida da lui accettata l’estate scorsa: provare a vincere tutto (ossessione Champions compresa) con un gruppo di giocatori non esattamente congeniali al suo calcio

