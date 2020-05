Edicola: Dybala-Juventus verso il rinnovo fino al 2025, Ibrahimovic tra Bologna e Svezia

La nostra opinione: Ormai si parla da giorni, settimane del fatto che Pjanic potrebbe sbarcare al Barcellona, ma i termini dello scambio proposto da Sport sembrano leggermente sbilanciati. Pjanic più De Sciglio più 25 milioni per Semedo, valutato 50 milioni. La smentita della Juventus arriva subito, come riporta il Corriere dello Sport, e non poteva essere altrimenti. Se davvero la vendita di Pjanic si dovesse concretizzare, i parametri sarebbe certamente diversi: in più la Juventus dovrebbe anche assicurarsi di ricevere in cambio un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle del bosniaco, uno alla Arthur, per intenderci. Quindi, la nostra risposta a questa trattativa è "decisamente no".