Edicola: follia Newcastle, 135 milioni per Immobile! Inter-Milan, è derby per Sarr

Il Newcastle pazzo di Immobile: pronti 135 milioni di euro

L'apertura della Gazzetta dello Sport dedica spazio alla proposta shock del Newcastle per Ciro Immobile: 55 milioni di euro per la Lazio, 8 a stagione per 5 anni all'attaccante campano, un investimento da circa 135 milioni di euro dei Magpies appena rilevati dalla nuova proprietà araba. Ora la palla passa a Immobile che sta discutendo il rinnovo fino al 2025 coi biancocelesti.

La nostra opinione: la proposta è allettante, i soldi sono tantissimi ma Immobile pare aver trovato la serenità calcistica e famigliare a Roma, per cui non sembra facile portarlo via dalla capitale. E poi è diventato il simbolo della Lazio, l'idolo dei tifosi, senza dimenticare che ha già fatto esperienze all'estero a Dortmund e a Siviglia e non sono state eccezionali. Difficile, se non impossibile, che vada a Newcastle.

Milan-Inter: derby di mercato per Sarr

L'Inter è in vantaggio ma adesso anche il Milan si inserisce nella corsa per Malang Sarr, difensore mancino del 1999 in scadenza di contratto col Nizza. Secondo Tuttosport il giocatore piace per la duttilità, può agire sia da centrale, sia all'occorrenza da terzino sinistro, è giovane ed è svincolato sul mercato: si prospetta un duello tra le due milanesi, senza dimenticare che anche all'estero Sarr ha i suoi estimatori.

La nostra opinione: Sarr sembra il profilo perfetto per il nuovo Milan, giovane, di prospettiva, duttile e a costo relativamente basso, anche una possibile plusvalenza per il futuro. Sul giocatore però l'Inter sembra in vantaggio, è uno dei profili indicati da Conte ma prima serve una partenza nel reparto difensivo (Godin?). Può fare comodo a entrambe, forse all'Inter servirebbe un giocatore di maggior valore e qualità per competere ad altissimo livello.

Real attento, il Bayern Monaco si lancia su Akimi

La prima pagina di AS è tutta per Achraf Akimi, laterale destro marocchino di 21 anni del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore ha già fatto sapere di non voler tornare a Madrid per fare la riserva di Carvajal e non vuole nemmeno un'altra cessione in prestito. Ecco che potrebbe inserirsi il Bayern Monaco: con una proposta intorno ai 50-60 milioni i bavaresi lo prenderebbero e rinforzebbero nettamente la fascia destra.

La nostra opinione: Akimi è un giocatore in rampa di lancio, uno dei migliori nel suo ruolo, un esterno a tutta fascia con corsa e qualità che farebbe comodo a chiunque. Il Real Madrid non vorrebbe cederlo definitivamente ma allo stesso tempo non può garantirgli un posto da titolare. Il Bayern Monaco invece farebbe follie per averlo e lo stesso Akimi resterebbe in Germania, un posto che ha ribadito di gradire.

