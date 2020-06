Il Barcellona trova il fondo per il finanziamento e pagherà 111 milioni per Lautaro! Tonali conteso tra Juve e Inter secondo Cellino.

Lautaro-Barcellona, trattativa sbloccata

È la Repubblica stamane a sganciare la “bomba” di mercato. Il Barcellona avrebbe infatti trovato i fondi – anzi, un fondo vero e proprio – per finanziare l’acquisto del gioiello dell’Inter Lautaro Martineze. I “Blaugrana” pagheranno la clausola da 111 milioni di euro e il “Toro” raggiungerà il suo grande sponsor e amico Lionel Messi.

La nostra opinione: Più passa il tempo è più le impressioni si tramutano in certezze: Lautaro Martinez vestirà la maglia del Barcellona il prossimo anno, i tifosi nerazzurri comincino a “elaborare il lutto” e a prepararsi per una grande rivoluzione dell’organico. Per l’attacco e non solo.

Tonali tra Juve e Inter

“Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi, ma lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve le destinazioni che preferisce. De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del Covid il Barcellona era arrivato a 65 milioni…” Parole e musica di Massimo Cellino in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport

La nostra opinione: Parole molto eloquenti che si commentano da sole. Per Sandro Tonali dunque il mazzo si restringe a due carte: Juventus e Inter! Sarà un duello serratissimo…

Semedo al Manchester City

Tutto apparecchiato ormai per il passaggio del laterale del Barcellona Semedo al Manchester City: si chiude per 40 milioni, che i "blaugrana" poi reinvestiranno sul mercato in entrata.

La nostra opinione. Lieto fine per il caso Semedo: il Barcellona cede benissimo e il calciatore avrà il tanto agognato aumento di stipendio.

