La nostra opinione I tempi per l’addio non erano ancora maturi e tutto porta dunque a pensare che la love story tra Zidane e la capitale spagnola continuerà. Niente Juventus per il momento dunque, Zizou continuerà a fare il Re Mida in capo ai Merengues. E chi lo muove da lì dopo il favoloso 34esimo titolo?