Edicola: papà Messi compra casa a Milano, l'Inter sogna! Dzeko alternativa a Ibra per il Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport Jorge risiederà vicino alla sede nerazzurra che, con Suning, potrebbe studiare un'operazione in stile Juventus-Cristiano Ronaldo. I rossoneri studiano le mosse in attacco: Pioli vuole trattenere lo svedese, altrimenti piace il bosniaco della Roma. Il Corriere dello Sport fa il punto sul Napoli tra l'arrivo di Osimhen e il rinnovo di Koulibaly.

Messi-Inter, nulla è impossibile

Jorge Messi sbarca a Milano, compra casa vicino alla sede dell'Inter e chiede la residenza al comune. Per La Gazzetta dello Sport questo basta e avanza per permettere ai tifosi nerazzurri di sognare l'arrivo di Leo, da sempre pallino del club prima di Moratti e ora di Suning. Serve un'operazione in stile Juve-CR7 perchè Messi guadagna 50 milioni netti a stagione (!): l'aspetto fiscale è determinante, ma anche quello tecnico visto che Leo è in rotta col Barcellona e pare non voler rinnovare l'accordo in scadenza nel 2021.

La nostra opinione: Messi-Inter è un accostamento che si fa praticamente ogni estate da diversi anni, è il classico rumor da fantamercato anche se stavolta qualche indizio in più c'è affinchè i tifosi dell'Inter possano sognare una sfida contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Non è solo una questione di soldi, perchè Suning avrebbe i fondi per affondare il colpo, è l'operazione fiscale in sè che è complessa e delicata, senza dimenticare che Messi è un simbolo del Barcellona e che farebbe strano soltanto pensarlo con una maglia diversa.

Milan: Pioli blinda Ibrahimovic, l'alternativa è Dzeko

La conferma di Pioli in panchina aumenta le possibilità che Zlatan Ibrahimovic prosegua con il Milan, anche se non è scontata la permanenza dello svedese, fondamentale per la crescita del gruppo e per gli strabilianti risultati post-Covid. Secondo la Gazzetta dello Sport Ibra resta il primo nome per l'attacco della prossima stagione, il serbo Jovic pare essere stato accantonato, mentre salgono le quotazioni di Edin Dzeko, il bosniaco della Roma che ha talento, fisico ed esperienza.

La nostra opinione: questo Milan è di Pioli e di Ibrahimovic, non ci sono dubbi, il tecnico e l'attaccante sono un binomio inscindibile. Per questo, dopo a conferma del mister, serve quella dello svedese, leader in campo e nello spogliatoio, decisivo per la crescita della squadra e dei singoli. Se però Ibra dovesse decidere comunque di lasciare, il Milan ha già individuato l'alternativa ovvero Edin Dzeko, giocatore che anche come caratteristiche ricorda lo svedese, l'unico probabilmente. Ha talento, esperienza, fisico, è un top player: c'è però la concorrenza di Inter e Juve da superare.

Napoli tra Osimhen e il rinnovo di Koulibaly

Ancora 72 ore e Victor Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Questo secondo il Corriere dello Sport che spiega come le parti siano ancora più vicine dopo il sì di De Laurentiis ad alzare l'ingaggio da 3 a 4 milioni a stagione, bonus compresi, per l'attaccante nigeriano del Lille che incasserà circa 60 milioni di euro. Ultimi dettagli quindi definiti e affare in dirittura d'arrivo. Caldo anche il fronte Koulibaly: i 60 milioni offerti dal Manchester City sono pochi, De Laurentiis vuole una cifra tra 90 e 100 e così il senegalese è pronto a prolungare il contratto col Napoli.

La nostra opinione: il cambio di agente ha prolungato i tempi e alzato i costi dell'operazione, ma alla fine Osimhen sarà un giocatore del Napoli, un pallino di Giuntoli e di Gattuso, attaccante che promette gol e prestazioni da top player. A proposito di top player, al Napoli lo è certamente Koulibaly ed è giusto che De Laurentiis faccia il suo prezzo per potersene privare visto che il senegalese ha "solo" 29 anni e non ha troppi rivali nel ruolo in Europa.

